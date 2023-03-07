Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев не смог оспорить статус иноагента

Октябрьский суд Екатеринбурга отказал в иске, оспаривающем включение главного редактора издания Republic (признано СМИ-иноагентом), основателя It’s My City Дмитрия Колезева в реестр иностранных агентов. Об этом журналист сообщил в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что на решение суда отреагировал безразлично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В реестр иностранных агентов Дмитрия Колезева включили в ноябре 2022 года. Ранее МВД России объявило его в розыск. По данным источника «Ъ-Урал», журналист является фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Один из поводов — пост в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) про украинскую Бучу.

После начала специальной военной операции на Украине Дмитрий Колезев покинул Россию.

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