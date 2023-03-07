Росприроднадзор взыскивает 8 млрд рублей с чулымской компании за загрязнение почвы

Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление Сибирского управления Росприроднадзора к ООО «Техническая площадка» о взыскании вреда, причиненного природному объекту. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Ведомство намерено взыскать с компании 8 млрд руб. за причинение вреда окружающей среде. Рассмотрение дела назначено на апрель 2023 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО зарегистрировано в Чулыме Новосибирской области. Компания ведет деятельность, связанную с перевозками. Уставной капитал – 17 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 4,2 млн руб., чистая прибыль – 282 тыс. руб. Владельцем компании является Яна Белых, которая возглавляет транспортную компанию «Спец-транс».

Согласно картотеке дел суда, в 2022 году Сибирское управление Росприроднадзора уже выписывало ООО «Техническая площадка» штраф на 40 тыс. руб. за загрязнение почвы. Компания пыталась оспорить постановление об административном правонарушении, однако суд отказал в удовлетворении заявления.

Как следует из искового, в 2021 году компания якобы сливала жидкие бытовые отходы (ЖБО) на земельном участке в Чулымском районе Новосибирской области, который не оборудован очистными сооружениями и не имеет ограждений.

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Лолита Белова