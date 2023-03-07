«Сибирь» уступила «Авангарду» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина

«Сибирь» в третьем мачте серии плей-офф Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду» со счетом 3:4. Встреча прошла в Новосибирске в присутствии свыше 6 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Счет в игре открыли новосибирцы. На третьей минуте матча шайбу в ворота «Авангарда» провел Егор Аланов, которому ассистировал Максим Сушко. Однако затем хозяева пропустили четыре шайбы: у гостей отметились Сергей Толчинский (8-я и 43 мин), Владимир Ткачев (15 мин.) и Корбэн Найт (34 мин). При этом три из четырех голов омичи забили в большинстве. «Сибирь» бросилась отыгрываться, но смогла сократить разницу в счете до минимума: 3:4.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков и команду за то, что билась до конца. Нас подвели удаления. Игра была боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне. Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Это задел на следующий матч и надежда на то, что мы перевернем эту серию», — приводит слова главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова сайт КХЛ.

«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч состоится 8 марта также в Новосибирске.

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Илья Николаев