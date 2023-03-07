Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ноги на миллионы

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Джек Грилиш подписал один из крупнейших в мировом футболе, скажем так, обувных контрактов. Грилиш заключил пятилетнее соглашение с немецким производителем Puma и в течение следующих пяти лет будет играть в бутсах этой компании. Взамен Грилиш будет получать по £10 млн (€11,26 млн) в год (отметим, что на протяжении всей карьеры Грилиш использовал бутсы Nike). Об этом сообщает The Athletic и Daily Mail.

Это крупнейший контракт такого рода в истории английского футбола, а доходы, которые он принесет игроку, сопоставимы с его зарплатой. По контракту с манчестерцами Грилиш зарабатывает £15,6 млн (€17,5 млн) за сезон. В топ-10 подобного рода соглашений Грилиш теперь занимает пятое место, уступая только супергероям современного футбола. Причем трое их них играют за ПСЖ.

Лидирует в рейтинге форвард парижан Неймар, которому контракт все с той же Puma приносит по €26 млн в год. Далее идет еще один нападающий парижан — Лионель Месси (Adidas, €20 млн), следом — Криштиану Роналду (Nike, €17 млн), с недавних пор выступающий за саудовский «Ан-Наср», четвертое место занимает еще один нападающий ПСЖ — Килиан Мбаппе (Nike, €15,7 млн).

Добавим, что в вышеозначенной пятерке вскоре могут произойти изменения. В настоящее время Adidas и Nike ведут борьбу за включение в свое портфолио форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Контракт с ним явно будет измеряться восьмизначным числом.

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...