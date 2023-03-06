Отели выступили с номерами

На фоне роста туристического потока в Удмуртии в 2022 году вырос оборот гостиничного бизнеса. На это повлияло появление новых туристических маршрутов, продвижение мероприятий и строительство инфраструктуры. В агентстве по туризму республики рассказали, что остается потребность в квалифицированных гостиницах и увеличении номерного фонда. Участники рынка подтверждают, что в 2022 году им удалось увеличить выручку и привлечь больше гостей, чем годом ранее. При этом было и немало трудностей: рост расходов, уход из России популярных сервисов бронирования номеров и нехватка сотрудников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот гостиниц и предприятий общественного питания Удмуртии по итогам 2022 года составил 6,89 млрд руб., что на 17,9% больше 2021 года, сообщает Удмуртстат. Всего за прошедший год гостиницы оказали услуг на 961,4 млн руб., что на 5% больше, чем в 2021 году. На 1 января 2023 года в гостиничном бизнесе работают 629 предприятий и 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Номерной фонд за последний год вырос в Удмуртии с 5,4 тыс. до 6 тыс., рассказали в агентстве по туризму региона.

За счет привлечения федеральных средств в республике в прошлом году построили 100 модульных домиков и 329 койко-мест. Они появились в пяти новых туристических локациях, а также в пяти существовавших ранее, благодаря этой программе они расширили свой номерной фонд. Первых гостей модульные отели приняли уже в новогодние праздники и были заполнены в среднем на 98%, говорит госпожа Бадаш. «Гостями новых объектов размещения стали местные жители и туристы из регионов: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Пермский край, Башкортостан и другие»,— рассказала руководитель агентства по туризму Юлия Бадаш.

Увеличение номерного фонда и заполняемости гостиниц, в первую очередь, связано с ростом турпотока. Как отмечает Юлия Бадаш, в республике наблюдается положительная динамика роста туристов: 877,2 тыс. туристов, что на 50,7% больше, чем в 2021 году, и на 23,8% больше показателя «доковидного» 2019 года. «Важно отметить, что на рост туристов в 2022 году повлияло появление новых туристических маршрутов, разработка и продвижение событийных мероприятий, строительство и модернизация туристической инфраструктуры, активное продвижение туристического портала visitudmurtia.org, которые повысили привлекательность республики как туристического направления»,— прокомментировала госпожа Бадаш.

В планах у регионального агентства по туризму запуск национального маршрута Удмуртии, аттестация гидов-экскурсоводов, разработка и внедрение туристического стандарта и многое другое, что поможет привлечь 1 млн туристов уже к концу года.

«Сейчас есть потребность в квалифицированных гостиницах в городах и районах республики. Во время приема больших организованных групп туристов из других регионов в Сарапуле и Воткинске не хватает мест для размещения, есть необходимость в развитии номерного фонда, в том числе с привлечением сетевых гостиничных операторов»,— поделилась руководитель ведомства Юлия Бадаш.

В ижевском отеле Panorama рассказали, что 2022 год для них закончился успешно, показатели по сравнению с 2021 годом увеличились, выросло количество гостей, «Туристы стали заезжать в отель чаще. Увеличилось число групповых заявок. Приезжают из разных уголков России. Также много командировочных гостей, количество которых остается на стабильном уровне»,— поделились сотрудники отеля. Они добавили, что чаще всего гости бронируют номера на срок от недели, однако подчеркивают, что все очень индивидуально и зависит от большого количества факторов.

Из-за роста расходов на фоне нестабильности в экономике стоимость проживания повысилась, говорят в отеле Panorama. «В большей степени на это повлияли внешние факторы — политическая ситуация и состояние экономики. Несмотря на все трудности, нашему отелю удалось увеличить прибыль»,— рассказали сотрудники отеля. В 2023 году в Panorama ожидают еще большего количества бронирований.

В отеле «Италмас» поделились, что 2022 год для них стал “настоящим прорывом”. Они увеличили объемы загрузки номеров в два раза и научились ежедневно работать при стопроцентной заполняемости гостиницы. Также за прошедший год в два раза увеличилось количество броней. «В 2021 году внутренний туризм только набирал популярность, и мы были приятно удивлены тому, что после “ковидного” застоя гостиница начала заполняться гостями из ближайших регионов. Сейчас в нашем отеле развивается семейный туризм, большинство гостей приезжают большими семьями, мы этому очень рады. Летом, в самый “горячий” сезон свободных мест не найти, люди готовы были спать на раскладушках, лишь бы разместили их семью»,— рассказали в отеле «Италмас». Они добавили, что в основном гости бронируют номер на один-два дня, чтобы успеть посмотреть город и отдохнуть. На период от трех дней до двух недель, как правило, брониронируют командировочные.

При этом в отеле «Италмас» отмечают и трудности, которые пришлось пережить в ушедшем году. «Мы сумели адаптироваться к новым реалиям без Booking и Airbnb и вышли на прямое бронирование через официальный сайт. Кризис для нас стал точкой роста, мы многому научились. Надеемся, что в 2023 году мы сделаем еще больше и порадуем много туристов»,— заключили в отеле.

2022 год стал поворотным и для загородного клуба Wolki&Lipki. Как рассказала директор по развитию Елена Андреева, они провели ребрендинг и обновили практически весь комплекс на территории 2 га. «Сезон был успешным. Все идет по нарастающей. В целом, сейчас внутренний туризм очень активно растет, увеличивается поток гостей, и в этом плане мы видим большие перспективы для дальнейшего развития. Например, планируем развивать собственную кухню на постоянной основе, а также запустить спа-центр с комплексными процедурами, чтобы расширить аудиторию и нарастить сервис»,— прокомментировала Елена Андреева.

Основной сложностью в туристической отрасли является нехватка квалифицированных кадров, говорит госпожа Андреева. Она подчеркивает, что даже администраторов и горничных приходится брать без опыта и обучать с нуля, на что тратится много времени и ресурсов, как следствие — страдает сервис и качество предоставления услуг. «Также одной из проблем республики является отсутствие единого продвижения Удмуртии хотя бы среди соседних регионов. Если бы была единая маркетинговая стратегия продвижения республики, процент заполняемости отелей и трафик в целом в туристическом сегменте мог быть выше»,— поделилась Елена Андреева.

Председатель ассоциация рестораторов и отельеров Удмуртии Екатерина Волкова рассказала, что основной проблемой в 2022 году стал уход Booking и подобных сервисов из России.

«Отелям пришлось быстро переориентироваться на другие программы, которые будут аккумулировать заказы. И пока что они не дают такого количества гостей, которые давал Booking. При этом, несмотря на это, общая тенденция все равно положительная. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост количества броней и номерной загрузки»,— поделилась госпожа Волкова.

В первую очередь, на рост количество гостей влияют различные мероприятия, которые проводят в Удмуртии: спортивные, культурные, деловые, считает Екатерина Волкова. Она добавила, что на положительную динамику также повлияли окончательно снятые ковидные ограничения. «В целом, ситуация идет в рост, и мы ожидаем, что в 2023 году она не ослабнет. Те программные продукты, которые пришли на замену Booking, активизируются и будут давать больше гостей. Также хотелось бы видеть больше различных мероприятий, связанных и с деловым туризмом, и с развлекательными фестивалями. Потому что все эти мероприятия генерируют гостей»,— заключила госпожа Волкова.

Татьяна Колегова