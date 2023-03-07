Еще один подмосковный участок трассы М-12 «Восток» откроют в сентябре

Участок трассы М-12 «Восток», соединяющий Московский скоростной диаметр (МСД) и Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), в обход Балашихи и Электростали будет введен в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Об этом вчера заявили в компании «Трансстроймеханизация» (один из подрядчиков государственной компании «Автодор»). Новая магистраль протяженностью более 800 км свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская и Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»). С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа, обещают в «Автодоре». Сейчас время в пути по данному маршруту составляет более 12 часов.

Участок протяженностью 42,5 км будет иметь шесть полос движения и включать шестнадцать путепроводов, три пешеходных перехода и один мост. Сейчас дорога готова на 50%, рассказали в компании, ведутся работы по отсыпке земельного полотна. Устройство насыпи выполнено более чем на 90%, устройство основания из песка — более чем на 70%. На объекте занято 1,6 тыс. специалистов и 479 единиц техники, в пик строительного сезона планируется привлечь до 3,8 тыс. специалистов и не менее 1,2 тыс. единиц техники, сообщили в «Трансстроймеханизации».

Напомним, что в 2022 году было открыто движение автомобилей по двум участкам М-12: от ЦКАД до «большой бетонки» (А-108) и от М-7 «Волга» в обход Петушков до федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Вице-премьер Марат Хуснуллин уже обещал президенту Владимиру Путину, что от Москвы до Арзамаса на всех участках магистраль будет пущена 9 сентября, до Казани — до конца года. Общая протяженность М-12 превышает 800 км, объем финансирования составляет 911,6 млрд руб. Столичные власти синхронно достраивают оставшуюся восточную часть МСД: участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе (место соединения Московского скоростного диаметра с М-12) открыт для движения в январе 2023 года, в сентябре будет достроен недостающий 4,8-километровый участок между Лухмановской и Покровской улицами.

Иван Тяжлов