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Спустили всех собак

Суд признал незаконной деятельность приюта для животных

По иску регионального управления Роспотребнадзора суд признал незаконной деятельность приюта для собак фонда «Флора и Лавра» в Цильнинском районе Ульяновской области. Зоозащитники считают, что из девяти приютов для животных в регионе только один отвечает требованиям законодательства, остальные должны быть тоже закрыты. По их мнению, отсутствие должного надзора со стороны Агентства ветеринарии и нежелание вкладывать средства в программу ОСВВ только усугубляет проблему безнадзорных животных.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На минувшей неделе Ульяновский районный суд (Цильнинский район Ульяновской области) удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора (УРПН) к «Симбирскому референтному центру ветеринарии» (ОГБУ СРЦВ). Истец требовал признать незаконной деятельность приюта для животных ульяновского областного фонда защиты животных «Флора и Лавра» в селе Большое Нагаткино.

Как пояснили «Ъ» в УРПН, основанием для иска стали выявленные нарушения требований сан­эпидправил — приют расположен в непосредственной близости к жилым постройкам, в то время как такие объекты относятся к V классу опасности и должны иметь санитарно-защитную зону не менее 50 ­метров.

Согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» (№ 498-ФЗ от 27 декабря 2018 года), безнадзорные животные должны проходить процедуру ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), больные и агрессивные животные должны оставаться в приюте. Умерщвлять животных запрещено, «за исключением случаев непереносимых физических страданий». Всю эту деятельность должны вести приюты для животных на бюджетные средства.

• В Ульяновской области официально действуют девять приютов для животных, шесть из них — организованные фондом «Флора и Лавра».

Зоозащитники региона уже неоднократно обращали внимание на то, что все приюты фонда «Флора и Лавра» не соответствуют требованиям законодательства, они находятся вплотную к жилым постройкам поселений, в них отсутствует возможность для длительного лечения или пожизненного содержания животных. По мнению руководителя регионального волонтерского экологического движения в защиту природы и животных Артема Зайцева, все эти приюты должны быть закрыты, и прецедент, созданный Ульяновским районным судом, надо распространить на них.

В минувшую пятницу Общественной палатой Ульяновской области (ОП УО) по проблеме ОСВВ был организован круглый стол с приглашением ответственных чиновников районов области и представителей Агентства ветеринарии (последние не явились). Как было заявлено в палате, в районах области Агентство ветеринарии обеспечивает финансирование в 6–10 раз меньше реальной потребности по ОСВВ. В бюджете на 2023 год на эти цели заложено только 3 млн руб. «Из девяти приютов лишь один — „Подарок судьбы“ в Ульяновске — соответствует требованиям законодательства. Все остальные — фикция, и вина за это лежит на Агентстве ветеринарии»,— заявил в ОП УО Артем Зай­цев, пообещавший, что будет обращаться по этому поводу в Роспотребнадзор и природоохранную ­прокуратуру.

Будет ли обжалование решение суда, неизвестно — руководитель СРЦВ Таисия Рузанова была для комментариев недоступна, на запрос «Ъ» не ответила. Руководитель Агентства ветеринарии Нина Пелевина на запрос «Ъ» ответила, что с решением суда не знакома.

Зампред ОП УО Владимир Малинин обратил внимание на то, что если не решать проблему сейчас, то в дальнейшем она будет только разрастаться. По его словам, при палате создана рабочая группа, которая должна будет проанализировать ситуацию и подготовить предложения для правительства ­региона.

Сергей Титов, Ульяновск

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