Власти установили на главной площади Тамбова трех зеркальных волков к 8 Марта

На площади Ленина в Тамбове перед зданием правительства области накануне была установлена скульптурная позиция в виде семейства из трех зеркальных стальных волков, сообщил глава региона Максим Егоров. Он отметил, что она «неслучайно была установлена в преддверии международного женского дня».

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«Композиция посвящена семейным ценностям, ведь, как известно, волки заводят пару на всю жизнь, уважают старших и заботятся о детях. Важен и материал, из которого выполнены скульптуры… Сталь характеризует тамбовчан — людей сильного характера, смелых и надежных»,— написал господин Егоров в своем telegram-канале.

Несмотря на то, что «тамбовский волк стал одним из самых узнаваемых символов региона», в Тамбове «до сих пор не было достопримечательности, связанной с волком», добавил Максим Егоров: «Эту историческую несправедливость мы исправили. Появилось целое семейство волков».

Мэр Максим Косенков уточнил, что скульптурная композиция в минувшее воскресенье приехала из Нижнего Новгорода: «Установили неподалеку от фонтана и арт-объекта с зеркальной надписью "Тамбов". Получилось очень органично».

Сергей Калашников

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