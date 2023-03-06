Пентагон пытается тушить ближневосточные пожары

Министр обороны США Ллойд Остин отправился с визитом на Ближний Восток. Основные темы для обсуждения — иранская угроза, риски, которые несет для региона сотрудничество между Тегераном и Москвой, а также эскалация палестино-израильского конфликта. Последний вопрос особенно актуален в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах. Палестинские лидеры обещают израильтянам «жаркие дни», в ответ некоторые израильские политики вольно или невольно провоцируют эскалацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Ллойд Остин (в центре слева) и король Иордании Абдалла II (в центре справа)

Фото: Reuters Министр обороны США Ллойд Остин (в центре слева) и король Иордании Абдалла II (в центре справа)

Фото: Reuters

Визит Ллойда Остина на Ближний Восток, который должен продлиться до четверга, начался в воскресенье с посещения иорданской столицы. Затем следуют Египет и Израиль. В Аммане главу Пентагона принял король Иордании Абдалла II. Помимо вопросов «двустороннего стратегического партнерства» основное внимание на встрече было уделено палестино-израильскому конфликту, особенно ситуации на Западном берегу реки Иордан, которая с каждым днем накаляется все сильнее.

Лидер исламского движения «Хамас» за рубежом Халед Машааль заявил в воскресенье: «В Рамадан ситуация обострится, и мы стоим на пороге жарких дней из-за продолжающейся агрессии и преступлений оккупантов».

Священный для мусульман месяц Рамадан приходится в этом году на период между 22 марта и 21 апреля. Примерно в то же время (6–12 апреля) евреи отмечают праздник Песах. В этот период ситуация в зоне палестино-израильского конфликта обостряется практически всегда. Но в этом году атмосфера накалилась еще до Рамадана. Израильские зачистки в палестинских городах, призванные положить конец террористической активности, ведут к обратному результату. К тому же гибнут не только боевики, но и мирное население — старики и дети. А теракты не прекращаются. Со своей стороны, о мести говорят и в еврейских радикальных кругах. В конце февраля в ответ на один из терактов, в ходе которого погибли двое израильтян, еврейские поселенцы устроили погром в палестинском населенном пункте Хавара. Глава израильской оппозиции Яир Лапид обвинил в произошедшем сторонников министра финансов и негласного лидера поселенцев Бецалеля Смотрича.

Трагедия в Хаваре совпала с первыми за много лет палестино-израильскими консультациями по вопросам безопасности, которые состоялись в иорданском городе Акаба при посредничестве Иордании, Египта и США. Стороны конфликта подтвердили свою приверженность работе по прекращению односторонних мер на период от трех до шести месяцев. Это включает в себя обязательство Израиля на четыре месяца прекратить обсуждение любых новых поселений. В то же время источники израильской газеты «Гаарец» пояснили, что последнее не было реальной уступкой со стороны Израиля. Дело в том, что процесс планирования строительства требует много времени, поэтому в любом случае нужно несколько месяцев для утверждения дополнительных единиц жилья. От уже принятых планов по расширению поселений никто отказываться не собирается.

Тем не менее, согласно источникам, в Акабе была достигнута договоренность о создании совместного комитета по безопасности, который рассмотрит возможность возобновления сотрудничества между палестинцами и израильтянами.

Было также решено продолжить совместные консультации в этом месяце в Шарм-эш-Шейхе. Однако новая встреча оказалась под угрозой срыва. Слишком по-разному палестинцы и израильтяне трактуют достигнутые договоренности. Палестинцы не видят для себя реальных результатов, да и в целом они надеются на возобновление не только консультаций по безопасности, но и переговоров о политическом урегулировании конфликта, что практически невозможно в существующих обстоятельствах. Ни у палестинцев, ни у израильтян нет лидеров, готовых убедить общественность в необходимости диалога и компромиссов.

При этом США крайне заинтересованы в недопущении хотя бы эскалации в Рамадан, так как вложили в переговорный процесс слишком много политических усилий. На этом фоне их крайне беспокоят провокационные действия со стороны Бецалеля Смотрича и его окружения.

В частности, после слов министра, что надо «стереть Хавару с лица земли», в Вашингтоне дали понять: планируемая на конец недели поездка господина Смотрича в США крайне нежелательна, а если она все же состоится, никто из американской администрации встречаться с ним не будет. В итоге Бецалелю Смотричу пришлось отыгрывать назад, утверждая, что он всего лишь оговорился.

Такую же позицию занял и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но на фоне американской реакции он тем не менее признал, что высказывание его партнера по коалиции было неуместным.

Впрочем, господин Смотрич не единственный союзник Биньямина Нетаньяху, чьи слова и действия могут привести как к эскалации конфликта с палестинцами, так и к ухудшению отношений с Вашингтоном. В понедельник израильская государственная телерадиокорпорация «Кан» сообщила, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир распорядился продолжать снос незаконных построек арабских жителей Восточного Иерусалима во время Рамадана. Это всегда было острой темой, и израильские журналисты отмечают, что решение господина Бен-Гвира идет вразрез с устоявшейся практикой отказа от сноса домов хотя бы в Рамадан, чтобы не допускать дополнительного роста напряженности. В МИД Палестины уже назвали политику Итамара Бен-Гвира провокационной.

На этом фоне визит господина Остина в регион выглядит как попытка потушить пожар. «Он также откровенно расскажет израильским лидерам о своих опасениях по поводу цикла насилия на Западном берегу и проконсультируется о том, какие шаги могут предпринять израильские лидеры для существенного восстановления спокойствия перед предстоящими праздниками»,— говорилось в заявлении Пентагона, опубликованном накануне поездки. Это трактуется как попытка оказать давление на правительство Израиля. Иорданию и Египет американская администрация, напротив, не устает благодарить за сотрудничество в попытках найти компромисс между израильтянами и палестинцами.

Впрочем, есть и вопросы, где США и Израиль традиционно находят общий язык, особенно на уровне военных ведомств. Речь об «иранской угрозе». Израиль всегда лоббировал усиление давления на Тегеран, обвиняя его в намерениях создать ядерное оружие. На фоне подвешенных переговоров о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий, который подразумевает ограничение ядерных программ Тегерана в обмен на снятие с него санкций, все чаще возникают слухи о подготовке военного сценария в отношении Ирана. Так, на прошлой неделе американский интернет-портал The Intercept сообщил, что еще в 2018–2019 годах Пентагон выделял средства на секретные операции на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с реализацией военных планов в Иране. Продолжает ли действовать эта программа, неизвестно. В преддверии визита Ллойда Остина на Ближний Восток журналисты попросили прокомментировать эту информацию на условиях анонимности высокопоставленного представителя Пентагона. Тот ушел от прямого ответа, но тем не менее заявил в ходе брифинга: часть работы министра состоит в том, чтобы у Пентагона гарантированно были «заслуживающие доверия варианты» действий, если президенту США потребуются другие способы решения проблем с Ираном, кроме дипломатии.

Кроме того, в ходе брифинга представитель военного ведомства неустанно подчеркивал, что иранская угроза никуда не делась, и речь не только о ядерном файле, но и о дестабилизирующих действиях Тегерана по всему региону — поддержке с его стороны радикальных группировок и нелегальных поставках им оружия.

При этом чиновник добавил, что «Россия помогает Ирану и предоставляет ему больше рычагов воздействия не только на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе». Основываясь на этом нарративе, США призывают ближневосточных партнеров еще больше сплотиться вокруг них и, видимо, пересмотреть свои взгляды на сотрудничество с Россией, в том числе усилив помощь Украине. «Ни Иран, ни Россия не стремятся присоединиться к основанному на правилах международному порядку, и эта формирующаяся ось сотрудничества должна вызывать беспокойство у тех, кто хочет работать в рамках основанного на правилах международного порядка»,— декларируют в Пентагоне.

Марианна Беленькая