Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560. 5 (5). Тейлор Фриц (США) — 3795. 6 (7). Даниил Медведев — 3775. 7 (6). Андрей Рублев (оба — Россия) — 3660. 8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321. 9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315. 10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3110. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2815. 13 (13). Янник Синнер (Италия) — 2655. 14 (16). Александр Зверев (Германия) — 2500. 15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470. 16 (15). Фрэнсис Тиафо (США) — 2395. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2240. 18 (22). Алекс де Минор (Австралия) — 2165. 19 (23). Томми Пол (США) — 2000. 20 (20). Борна Чорич (Хорватия) —1905.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 585 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5495. 4 (4). Унс Джабир (Тунис) — 4921. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4905. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4251. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3451. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935. 11 (11) Вероника Кудерметова — 2620. 12 (12). Людмила Самсонова (обе — Россия) — 2301. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2246. 14 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2237. 15 (15). Петра Квитова — 2227. 16 (16). Барбора Крейчикова — 2205. 17 (17). Каролина Плишкова (все — Чехия) — 2045. 18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2030. 19 (19). Симона Халеп (Румыния) — 1955. 20 (20). Мэдисон Кис (США) — 1857… 28 (28). Анастасия Потапова — 1439… 60 (67). Анна Калинская — 923… 66 (88). Варвара Грачева — 879…69 (72). Анна Блинкова — 866… 89 (97). Камилла Рахимова — 709. 94 (94). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.