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Коммерсантъ FM
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Главный приз кинофестиваля «Дух огня» завоевал иранский фильм «Параллакс»

Главный приз XXI Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» — награду «Золотая тайга» — получила картина «Параллакс» иранского режиссера Шахрама Эбрахими. Фестиваль проходил с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске, в жюри международных дебютов председательствовал российский режиссер Павел Лунгин.

Кадр из фильма «Параллакс»

Кадр из фильма «Параллакс»

Фото: Кадр из фильма «Параллакс»

Кадр из фильма «Параллакс»

Фото: Кадр из фильма «Параллакс»

«Параллакс» повествует о девушке, которая мечтает сниматься в кино, и ее ревнивом муже, говорится в аннотации кинофестиваля.

Помимо этой ленты в международную программу «Духа огня» были включены шесть картин:

  • «Клементина» Констансы Фельдман и Агустина Мендилахарсу (Аргентина);
  • «Как актриса» Себастьена Байи (Франция);
  • «По обе стороны пруда» Парта Саурабха (Индия);
  • «Нездешние глаза» режиссера Ван Чунь-Хуна из Тайваня (Китай);
  • «Торао» Кадзуя Мураяма (Япония);
  • «Узлы» Олега Хамокова (Россия).

Награду «Серебряная тайга» получил фильм «По обе стороны пруда», «Бронзовую тайгу» — «Нездешние глаза».

За лучший российский дебют награду «Золотая тайга» получила картина «Клетка ищет птицу» (Малика Мусаева). Лучшей актрисой стала Хадижа Батаева («Клетка ищет птицу»), актером — Владимир Свирский («Ниша»), сообщает «РИА Новости».

Президентом фестиваля-2023 был сербский режиссер Эмир Кустурица, жюри конкурса российских дебютов возглавлял российский режиссер Алексей Мизгирёв. Эмир Кустурица на фестиваль приехать не смог из-за перелома ноги.

Правила фестиваля гласят, что фильм должен являться первой или второй по счету полнометражной работой режиссера в области игрового кино.

Участвовать в международном конкурсе могут картины, которые до того не демонстрировались публично на территории России.

Мария Федотова

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