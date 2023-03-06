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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о назначении замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Гиричев

Алексей Гиричев

Фото: УФСИН РФ

Алексей Гиричев

Фото: УФСИН РФ

Тем же указом Алексей Гиричев освобожден от прежней должности — главы УФСИН РФ по Владимирской области.

Алексей Гиричев в 1996 году вступил в должность младшего инспектора следственного изолятора в Иркутской области. Его неоднократно повышали, в том числе до начальника УФСИН по Воронежской области. Управление ФСИН по Владимирской области он возглавлял с марта 2020 года.

Алексей Гиричев награжден медалями «За доблесть», «За усердие» II степени, «За усердие в службе» I степени, а также «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Лусине Баласян

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