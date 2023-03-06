«Если бы я сидел ровно, как среднестатистический глава…»

В Ленинском райсуде Уфы допросили вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Подсудимый вину не признал и пояснил, в частности, что когда он осматривал объект перед подписанием акта приемки, «ничего такого кривого и косого там не было». 15 марта в суде продолжится допрос господина Беляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Башкирии Борис Беляев заявил в суде о своей невиновности

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Вице-премьер Башкирии Борис Беляев заявил в суде о своей невиновности

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы допросили вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместе с ним по уголовному делу проходят глава минстроя республики Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства 2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Вину они не признают.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, обвиняемые об этом знали и все равно, как указано в уголовном деле, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений, но фактически объект не начал работать.

В начале допроса Борис Беляев пояснил, что администрацией Кумертау он руководил с 2010 по 2019 год. По его словам, в 2015 году холдинговая компания «Сигма» для нужд своего строящегося завода предложила построить в городе очистные сооружения. «Именно республика в 2016 году взяла на себя обязательства обеспечить строительство объекта инфраструктуры, ввода его в эксплуатацию и осуществить финансирование», — отметил он, добавив, что за софинансирование стройки объекта взялся Фонд развития моногородов.

Главным распорядителем бюджетных денег, рассказал Борис Беляев, выступил госстрой (сейчас — минстрой), а госзаказчиком — УКС РБ.

«Администрация города Кумертау как юридическое лицо никаких юридических действий, связанных с проведением конкурса, заключением государственных контрактов, со строительством очистных сооружений, с техническим, авторским и строительным контролем не принимала», — сообщил он, добавив, что у него нет строительного образования.

Впрочем, затем господин Беляев вспомнил, что перед тем, как подписать акт приемки, он выезжал на объект: «Здание состояло из сэндвич-панелей. Оно было разделено на два зала. В большом стояли емкости, соединенные между собой. Никаких пустот между ними я не заметил, то есть чтобы не хватало каких-то емкостей. Никаких огрехов внутри здания я тоже не заметил. Все было ровно, полы ровные. Ничего такого кривого и косого там не было. В малом зале тоже стояли емкости. Лампочки работали, было светло. Двери открывались-закрывались».

Отвечая на вопрос своего адвоката Рустема Лукманова, Борис Беляев пояснил, что он получал «письма из госстроя», в которых сообщалось, что на объекте работы завершены в соответствии с проектно-сметной документацией, а само оборудование смонтировано. Он напомнил, что Кумертауский межрайонный суд отказал местной прокуратуре в иске к администрации города о признании действия администрации недостаточным, чтобы очистные сооружения заработали. Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

Рассказывая о своей работе на посту сити-менеджера, он отметил, что в 2018 году Кумертау указом президента России получил первое место по оценке эффективности органов местного самоуправления среди городов Башкирии и третье место — по привлечению федеральных денег для субъектов малого и среднего предпринимательства среди городов России, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

«Если бы я сидел ровно, как среднестатистический глава администрации любого города и не работал над тем, как улучшить экономику города, привлекая тем самым инвесторов, я бы никаких проблем сейчас не имел и не было бы уголовного дела», — отметил Борис Беляев, добавив, что не мог принять объект для галочки, поскольку сам привлек инвестора в Кумертау и ему было важно, чтобы объект работал.

«У меня и мысли не было, чтобы очистные не заработали», — резюмировал он.

Допрос подсудимого продолжится 15 марта.

Венера Хисамова