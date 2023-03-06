Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Если бы я сидел ровно, как среднестатистический глава…»

Обвиняемый в превышении полномочий вице-премьер Башкирии выступил в суде

В Ленинском райсуде Уфы допросили вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Подсудимый вину не признал и пояснил, в частности, что когда он осматривал объект перед подписанием акта приемки, «ничего такого кривого и косого там не было». 15 марта в суде продолжится допрос господина Беляева.

Вице-премьер Башкирии Борис Беляев заявил в суде о своей невиновности

Вице-премьер Башкирии Борис Беляев заявил в суде о своей невиновности

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Башкирии Борис Беляев заявил в суде о своей невиновности

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы допросили вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместе с ним по уголовному делу проходят глава минстроя республики Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства 2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Вину они не признают.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, обвиняемые об этом знали и все равно, как указано в уголовном деле, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений, но фактически объект не начал работать.

В начале допроса Борис Беляев пояснил, что администрацией Кумертау он руководил с 2010 по 2019 год. По его словам, в 2015 году холдинговая компания «Сигма» для нужд своего строящегося завода предложила построить в городе очистные сооружения. «Именно республика в 2016 году взяла на себя обязательства обеспечить строительство объекта инфраструктуры, ввода его в эксплуатацию и осуществить финансирование», — отметил он, добавив, что за софинансирование стройки объекта взялся Фонд развития моногородов.

Главным распорядителем бюджетных денег, рассказал Борис Беляев, выступил госстрой (сейчас — минстрой), а госзаказчиком — УКС РБ.

«Администрация города Кумертау как юридическое лицо никаких юридических действий, связанных с проведением конкурса, заключением государственных контрактов, со строительством очистных сооружений, с техническим, авторским и строительным контролем не принимала», — сообщил он, добавив, что у него нет строительного образования.

Впрочем, затем господин Беляев вспомнил, что перед тем, как подписать акт приемки, он выезжал на объект: «Здание состояло из сэндвич-панелей. Оно было разделено на два зала. В большом стояли емкости, соединенные между собой. Никаких пустот между ними я не заметил, то есть чтобы не хватало каких-то емкостей. Никаких огрехов внутри здания я тоже не заметил. Все было ровно, полы ровные. Ничего такого кривого и косого там не было. В малом зале тоже стояли емкости. Лампочки работали, было светло. Двери открывались-закрывались».

Отвечая на вопрос своего адвоката Рустема Лукманова, Борис Беляев пояснил, что он получал «письма из госстроя», в которых сообщалось, что на объекте работы завершены в соответствии с проектно-сметной документацией, а само оборудование смонтировано. Он напомнил, что Кумертауский межрайонный суд отказал местной прокуратуре в иске к администрации города о признании действия администрации недостаточным, чтобы очистные сооружения заработали. Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

Рассказывая о своей работе на посту сити-менеджера, он отметил, что в 2018 году Кумертау указом президента России получил первое место по оценке эффективности органов местного самоуправления среди городов Башкирии и третье место — по привлечению федеральных денег для субъектов малого и среднего предпринимательства среди городов России, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

«Если бы я сидел ровно, как среднестатистический глава администрации любого города и не работал над тем, как улучшить экономику города, привлекая тем самым инвесторов, я бы никаких проблем сейчас не имел и не было бы уголовного дела», — отметил Борис Беляев, добавив, что не мог принять объект для галочки, поскольку сам привлек инвестора в Кумертау и ему было важно, чтобы объект работал.

«У меня и мысли не было, чтобы очистные не заработали», — резюмировал он.

Допрос подсудимого продолжится 15 марта.

Венера Хисамова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...