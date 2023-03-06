«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском и американском рынках складывается позитивная обстановка, растут технологические компании. В США произошло нечто невиданное: впервые за шесть лет Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать акции Apple, ставит price target на уровне $200. И в российском корпоративном секторе случилось очень важное событие. Positive Technologies предоставила предварительные, неаудированные показатели деятельности за 2022 год, причем некоторые из них ранее никто не использовал. Что делать инвесторам? На какие бумаги обратить внимание? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Positive Technologies, вероятно, впервые в российском корпоративном секторе использовала новые показатели: управленческой отчетности — EBITDAC, NIC — чистая прибыль без учета капитализации расходов, и показатель отгрузки. Они разработаны для того, чтобы инвесторы могли просчитать дивидендные тенденции. С учетом того, что компания предоставила предварительные результаты, с моей точки зрения, целевые уровни акций находятся намного выше текущего значения —1,677 тыс. руб. Можно поставить целевой ориентир на них в районе 2 тыс. руб. Что касается Apple, инвесторам стоит подумать, есть ли смысл покупать акции корпорации из Купертино с учетом того, что бизнес фактически встал, а в США главная тема — рост доходности, который не идет на пользу американскому технологическому сектору.

Полная версия программы: