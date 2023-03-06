Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсудили вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, сообщает российская сторона. На сайте президента Узбекистана и в его Telegram-канале информации по итогам беседы пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Шавкат Мирзиёев в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Шавкат Мирзиёев в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господа Путин и Мирзиёев также обсудили реализацию перспективных проектов в торгово-экономической сфере. Согласно новостной ленте Кремля, в этом году, помимо этого разговора, президенты двух стран беседовали два раза — в январе и феврале.

Мария Федотова