Надбавка за отдых

«А давно Петербург стал курортом?» — таким вопросом задаются комментаторы новостей о готовящемся эксперименте по введению в Санкт-Петербурге с 1 августа курортного сбора. Согласно тексту проекта постановления, подготовленного региональными властями, по 100 руб. в день будут брать почти со всех взрослых туристов, останавливающихся как в гостиницах, хостелах, так и в жилых помещениях для временного проживания больше чем на сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инициатива ожидаемо вызвала негодование среди участников туррынка: в комментариях в профильных сообществах они называют сбор скрытым налогом, а сам Санкт-Петербург иронично именуют «курортной столицей». «Понимаю, сборы на юге России. Но в Питере — это уже перебор. Город федерального значения с огромными бюджетами. Какой еще сбор?» — возмущается один из пользователей.

Формально время для эксперимента действительно выбрано не самое удачное: внутренний туризм растет, но многие представители гостиничного и туристического бизнеса еще не оправились после пандемии. Особенно если речь идет о Санкт-Петербурге, где иностранцы, по подсчетам местных властей, до пандемии формировали половину турпотока. Теперь ожидать восстановления объемов сложно.

Но на деле опасаться властям, похоже, нечего. Несмотря на активное возмущение туристов и бизнеса, заявлявшего, что затраты на администрирование платежей часто превышают сумму сбора, на деле эксперимент не привел к сокращению турпотока ни в Ставрополье, ни в Краснодарский край, на даже в алтайскую Белокуриху. Например, в Сочи в 2022 году приехали 7,2 млн туристов. Местные власти назвали показатель рекордным за 100 лет. В Белокурихе на последних новогодних праздниках туристов было на 40% больше, чем годом ранее.

Выбор направлений для массовых путешественников сейчас сильно ограничен, короткие путешествия по России большинство из них рассматривают как альтернативу ставшим недоступными поездкам за рубеж. «Как Европу прикрыли, сразу пошли курортные сборы. Совпадение?» — пишут под постом в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так что туристам, по всей видимости, лучше готовиться к обязательным платежам, а отельерам — настраиваться на разрешение конфликтов с постояльцами. И речь не только о Санкт-Петербурге: примеру города, вполне возможно, захотят последовать и другие регионы. Ведь речь идет о дополнительных доходах, пусть и невеликих. В случае Санкт-Петербурга, например, по предварительным оценкам АТОР, речь может идти о 400–500 млн руб. в год, или 0,04–0,05% от общего объема запланированных доходов города на 2023 год (1,05 трлн руб.). Вопрос, стоит ли такая добавка к бюджету раздражения туристов, каждый «курортный город» будет решать для себя сам.