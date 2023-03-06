Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о вооруженных силах

Россия не стала раскрывать информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа 2011 года Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила американская ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association) со ссылкой на письмо российской стороны. Страны ОБСЕ ежегодно проводят соответствующий обмен данными. Информацию подтвердил РБК глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был подписан в 2011 году странами ОБСЕ. Он предусматривает обмен информации о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, уведомление о проведении инспекций. Он является политически обязательным для выполнения. Первая его версия была согласована в 1990 году. ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация по вопросам безопасности. В ее состав входят 57 стран.

Из сообщения следует, что Россия уведомила о своем отказе 16 января в письме главы российской делегации на переговорах в Вене Константина Гаврилова. В письме говорилось, что отказ связан с решением Чехии «приостановить свои обязательства» в отношении России. Также, cледует из письма, на решение российской стороны повлиял отказ Украины участвовать в обмене информации о вооруженных силах в рамках Венского документа.

Кроме того, в письме Россия обвинила 29 государств, в том числе Эстонию, Францию, Германию, Италию, Латвию, Польшу, Cловению, Швецию, Великобританию в том, что они не направили определенные уведомления. О каких уведомлениях идет речь, не уточняется. Болгария, Польша и Франция, следует из письма, не пригласили Россию на свои военные базы. Также Москва обвинила Нидерланды в том, что они исключили РФ из списка адресатов уведомлений.

«Мы исходим из того, что если Россия направит свои данные, то они окажутся в руках вышеупомянутых государств»,— говорится в письме.

В США считают, что приверженность России к Венскому документу 2011 года «давно ослабевает». С 2016 года страны обсуждали очередное обновление документа, однако до сих пор не пришли к единому решению. В частности, проблемы возникали из-за позиции России.

Москва допускала обсуждение модернизации договора только при условии отказа НАТО от политики сдерживания РФ и восстановления отношений. В августе 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что ОБСЕ «стала генератором антироссийских нарративов», а Венский документ остается в силе лишь формально.

Лусине Баласян