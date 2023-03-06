Новый собственник перезапустит бывший завод смазочных материалов Total в Калужской области

Французская TotalEnergies передала российскому менеджменту завод по производству смазочных материалов в Ворсино Калужской области, пишет ТАСС со ссылкой на коммерческого директора ООО «Топ Лубрикантс» (компания—собственник завода) Егора Попова. Произведенные масла будут поставляться на рынок под брендом Lemarc.

«TotalEnergies передала под управление локальному менеджменту подразделение TotalEnergies Marketing Russia, которое управляло заводом в Ворсино. 2 марта зарегистрирован новый собственник»,— сообщил господин Попов.

Руководство предприятия намерено возобновить выпуск продукции в текущем месяце (завод не работал с конца апреля 2022 года).

«Ежегодно завод планирует выпускать до 75 тыс. тонн моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка и ближайшего зарубежья»,— указал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

О намерении TotalEnergies продать активы в Калужской области «Ъ» узнал в июле 2022 года. Тогда же компания избавилась от своей доли в Харьягинском месторождении.

Подробности исхода Total из России — в материале «Ъ» «Total выходит из российской нефти».