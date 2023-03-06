Учреждение Минобороны отсудило у предпринимателя аптеку в Сормове

ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ выиграло судебный спор предпринимателем Алевтиной Скворцовой. Она просила суд признать право собственности на нежилое здание аптеки в порядке приобретательной давности. Учреждение Минобороны обратилось к женщине со встречным иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Как сообщили в пресс-службе Сормовского райсуда, предприниматель владела недвижимостью «открыто, непрерывно и добросовестно с 1992 года». С 1998 году зданием пользовалась ее компания ООО «Гефар», а с 2001 года в нем располагается аптека «Доктор». Однако представители «Центрального ТУИО» Минобороны доказали, что в отношении здания было зарегистрировано право собственности РФ и право постоянного пользования госучреждения. Документов, на основании которых ООО «Гефар» длительное время занимает нежилое помещение, представлено не было. В итоге суд удовлетворил встречный иск ФГКУ, истребовав недвижимость у Алевтины Скворцовой.

Иван Сергеев