DOGMA вошла в топ-10 лучших застройщиков России

Строительная компания DOGMA вошла в десятку лучших региональных застройщиков России рейтинга Единого ресурса застройщиков

По данным портала, компания поднялась на три пункта по потребительским качествам, а также улучшила свои показатели по количеству ввода (77,9 тыс. кв. м) и объему возводимого жилья (1,9 млн кв. м) в РФ.

«Позиция по потребительским качествам — одна из важных критериев при покупке дома для конечного потребителя. По ней можно определить, какие жилые комплексы комфортны для проживания, имеют развитую социальную инфраструктуру, транспортную доступность и благоустройство»,— пояснили в пресс-службе строительной компании.

Наибольшее количество баллов (57,4) среди жилых комплексов компании получил ЖК «Рекорд 2». Лучшие показатели комплекса — развитая социальная инфраструктура, дворовое пространство, безопасность и потребительские особенности дома и квартир.

Напомним также, что в январе 2023 года, по данным федеральных рейтингов ЕРЗ РФ и ДОМ.РФ, впервые региональный застройщик DOGMA стал четвертым в рейтинге РФ, нарастив объем строительства с 1,02 до 1,74 млн кв. м жилья.

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