Коммунисту скидка вышла

Иркутский областной суд по ходатайству гособвинения смягчил решение Кировского районного суда Иркутска, который в июле 2022 года приговорил к девяти годам лишения свободы Андрея Левченко, сына экс-губернатора Иркутской области и главы фракции КПРФ в региональном заксобрании, за мошенничество и ограничение конкуренции. Согласно решению апелляционной инстанции, Андрей Левченко должен отбыть шестилетнее заключение в колонии общего режима. Остальным фигурантам также смягчено наказание. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «разобраться по Андрею Левченко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко (в центре) в суде

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко (в центре) в суде

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

6 марта в Иркутском областном суде завершилось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении депутата заксобрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона Андрея Левченко.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, по ходатайству гособвинения судебной коллегией смягчены сроки, назначенные судом первой инстанции Андрею Левченко и другим ранее осужденным по общему уголовному делу.

Приговор вступил в законную силу.

«По ходатайству прокурора, в соответствии с определением Иркутского областного суда Андрею Левченко смягчено наказание до шести лет лишения свободы, Олегу Хамуляку — до пяти с половиной лет, Антону Рябикину — до пяти лет лишения свободы. Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима. В прежнем размере оставлены суммы штрафов, назначенные каждому из осужденных в размере от 1,3 млн до 1,6 млн руб.»,— уточнили в пресс-службе суда.

В отношении Дмитрия Коженова и Сергея Чернышева приговор оставлен без изменения. Судом первой инстанции они признавались виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 (ограничение конкуренции) УК РФ и приговорены к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, со штрафом в размере 900 тыс. руб. каждому.

Кроме того, в силе оставлено возмещение ущерба в размере 57 млн руб., нанесенного региональному Фонду капитального ремонта, выплачивать который должны осужденные Левченко, Хамуляк и Рябикин.

В иркутской областной прокуратуре не комментируют, с чем связана позиция гособвинения по смягчению наказания. Вместе с тем прокурор Оксана Огородникова, представлявшая гособвинение в суде, в ходе прений заявляла, что «суд первой инстанции хоть и верно истолковал положения законодательства, но не применил возможное смягчение наказания» и что «отягчающих обстоятельств не было установлено».

При этом, по словам гособвинителя, несмотря на то что «сторона защиты активно пользовалась законными возможностями, каких-либо нарушений не выявлено, а суд первой инстанции верно установил вину обвиняемых».

В своем последнем слове Андрей Левченко заявил о «неубедительной, слабой позиции обвинения». Он также рассказал о своем соседстве в камере СИЗО с осужденным по делу о взрыве в лифте и с наркоторговцем, которые получили по 10 и 11 лет лишения свободы.

«В иркутском правосудии складывается ситуация, что за взрывы в лифте и торговлю смертью дают примерно столько же, сколько и людям, соблюдающим законы и занимающимся своей работой. Я получаю много писем от людей, которых даже не знаю. Все они поддерживают меня»,— резюмировал он.

Представители стороны защиты и сторонники Андрея Левченко не удовлетворены решением областного суда. Заместитель руководителя фракции КПРФ в региональном заксобрании Андрей Андреев заявил «Ъ», что, несмотря на послабления в части сроков, суд оставил без изменений штрафные санкции, необходимость возмещения ущерба и запрет на занятие госдолжностей после отбытия наказания. «Это лишний раз подтверждает, что дело — политическое»,— уверен он.

Ходатайство прокуратуры о смягчении наказания господин Андреев расценивает как результат усилий лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который в феврале этого года встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить информацию о преследовании коммунистов и разобраться по Андрею Левченко»,— заявлял в феврале господин Зюганов.

Адвокат Андрея Левченко Алексей Кренделев, сообщил, что после консультаций с подзащитным будет принято решение об обжаловании решения областного суда в кассационной инстанции.

Как сообщалось ранее, Кировский районный суд Иркутска установил факты картельного сговора между подконтрольным Андрею Левченко предприятием и производителями лифтов с целью получения незаконного дохода при поставках и монтаже оборудования в регион. Решением суда Андрею Левченко было назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года одиннадцать месяцев. Олег Хамуляк получил восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб. Антон Рябикин приговорен к семи годам общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск