Лифты подняли миллиард

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд продлил сроки домашних арестов и содержания в СИЗО фигурантов уголовного дела об ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб, а также мошенничестве. Среди них оказались вице-президент Национального лифтового союза (НЛС) и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов и бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрий Коженов. Все они обвиняются в картельном сговоре для выигрыша тендеров на 1 млрд руб. по закупке и установке лифтов для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Источники “Ъ” рассказали, что Сергея Чернышова задержали в здании СКР в Техническом переулке, куда вице-президент НЛС был вызван на допрос в качестве свидетеля. Однако через несколько часов позиция следователя главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) изменилась, и господину Чернышову было предъявлено обвинение в ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб (п. »в» ч. 2 ст. 178 УК РФ). Это достаточно редкая в уголовном судопроизводстве статья, предусматривающая до шести лет заключения.

По ходатайству следствия Басманный суд отправил господина Чернышова под домашний арест. С тех пор мера пресечения для него осталась прежней, несмотря на жалобы защиты, которая настаивала на ее изменении на запрет определенных действий или подписку о невыезде.

Защита настаивала, что господин Чернышов является публичной фигурой, положительно характеризуется, не собирается скрываться,— даже на допрос к следователю ГУРОВД СКР господин Чернышов, отметил его защитник, прилетел из-за границы, прервав свой отпуск. Но эти и другие аргументы не привели к изменению меры пресечения — на днях срок домашнего ареста обвиняемому был продлен.

Стоит отметить, что Сергей Чернышов действительно известная в отрасли фигура. Помимо НЛС он руководит комиссией по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое России, которую возглавляет экс премьер-министр Сергей Степашин, а также является президентом Российского лифтового объединения.

По данным “Ъ”, помимо господина Чернышова фигурантами этого расследования являются Дмитрий Коженов и Антон Рябикин. Первый до недавнего времени являлся топ-менеджером ОАО «Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛС)». А второй занимал пост заместителя директора по экономике в иркутском ООО «Звезда». Но если господину Коженову инкриминируется только ограничение конкуренции, то господину Рябикину еще и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Данное уголовное дело было возбуждено СКР еще в 2019 году и связано с расследованием обстоятельств картельного сговора при проведении тендеров на установку и обслуживание лифтов в Иркутской области. Незаконные договоренности были выявлены управлением антимонопольной службы по Иркутской области. А участниками сговора были признаны судами ООО «Звезда», ОАО ЩЛС и ООО «Мосрегионлифт». Действия участников сговора, как считает следствие, были направлены на создание условий, при которых цена на работы, связанные с массовой заменой лифтов в регионе, которая проводилась в то время, не снижалась. А соответствующие подряды на торгах, проводимых Фондом капремонта многоквартирных домов, распределялись между участниками картельного сговора. Согласно подсчетам ФАС, согласованные действия участников позволили им получить заказы более чем на 1 млрд руб. При этом, создавая видимость «состязательной борьбы», компании заранее спланировали свои дальнейшие действия. Так, ни один из победителей этих тендеров не выполнял затем заключенные договоры с фондом самостоятельно, а перераспределил их между участниками «союза». Например, ЩЛЗ на следующий день после заключения договора обратился к организатору торгов за согласованием заключения субподрядного договора с «Мосрегионлифтом». В свою очередь «Мосрегионлифт» и «Звезда», выполняя работы по ремонту и замене лифтового оборудования, заключили договоры субподряда с другими организациями.

В апреле 2019 года, проверив данные ФАС, прокуратура Иркутской области направила свои выводы в СКР, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Первыми обвиняемыми по нему стали гендиректор «Звезды» Олег Хамуляк и депутат Законодательного собрания Иркутской области, член КПРФ Андрей Левченко, сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко. Ущерб от их действий, по подсчетам следствия, превысил 185 млн руб. По некоторым данным, оказавшись в СИЗО, господин Хамуляк стал активно давать показания и сотрудничать со следствием, что, возможно, и привело к появлению новых фигурантов.

Адвокаты обвиняемых категорически отказались от любых комментариев, связанных с расследованием. В НЛС их получить не удалось.

Владислав Трифонов