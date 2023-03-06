Евгений Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к организации митингов против губернатора Беглова

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения об организации частной военной компанией митингов с требованием отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, приуроченных к 8 Марта. Ранее в соцсетях распространились скриншоты якобы из официальных сообществ ЧВК, где петербуржцев призывали выходить на акции против главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«По поводу 8 марта хочу обратить внимание на то, что это чистый фейк. Никакой акции 8 марта в Петербурге ЧВК "Вагнер" делать не собиралась и не собирается»,— сообщил господин Пригожин, слова приводит его пресс-служба.

Вчера, 5 марта, пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его официальное заявление с критикой Александра Беглова, которое сопровождалось хештегом #БегловВонИзПетербурга. Позже в соцсетях появились скриншоты якобы из группы во «ВКонтакте» «ЧВК Вагнер Ленинградская область» с призывом выходить на уличные акции, позже эту информацию распространили несколько городских и федеральных СМИ, а также ряд Telegram-каналов. Самих групп в соцсетях, от имени которых были написаны посты, по открытым источникам найти не удалось.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург