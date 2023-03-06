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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа расширит список доступных на вечерних торгах акций 9 марта

Московская биржа увеличивает с 9 марта число ценных бумаг, доступных на вечерней торговой сессии. С этого дня инвесторы смогут заключать сделки с 74 инструментами рынка акций: ценными бумагами российских эмитентов, биржевым паевым инвестиционным фондом, а также паями паевого инвестиционного фонда (ПИФ).

9 марта в список инструментов на вечерних торгах рынка акций войдут:

  • обыкновенные акции «Белуга Групп»;
  • ДВМП;
  • «Совкомфлот»;
  • «М.Видео»;
  • ОГК-2;
  • «Сегежа»;
  • «Газпром нефть»;
  • ГК «Самолет»;
  • «Юнипро»;
  • обыкновенные и привилегированные акции «Мечел».

С 6 марта на вечерних торгах станет доступен ОПИФ «БКС Российские Акции».

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов сегодня составляет 9,2%, сделки с ценными бумагами в 2023 году заключили более 760 тыс. клиентов 86 банков и брокерских компаний.

«Частные инвесторы сегодня совершают около 80% всех операций на рынке акций. Именно эта категория инвесторов активно торгует в вечерние часы — ежемесячно более 350 тыс. инвесторов заключают сделки с ценными бумагами в это время»,— прокомментировал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

24 февраля 2022 года Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках, с 12 сентября возобновилась вечерняя сессия на фондовом рынке.

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Мария Федотова

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