Челябинское «Яблоко» ищет очевидцев нападения на адвоката Николая Кошмана

В Челябинске неизвестные напали и жестоко избили адвоката Николая Кошмана. Региональное отделение партии «Яблоко», которая выдвигала юриста на выборы депутатов Госдумы в 2021 году, ищет очевидцев преступления.

«Просьба откликнуться тех, кто что-либо видел, знает о произошедшем и сообщить в офис челябинского „Яблока“. Информация будет передана в правоохранительные органы»,– сообщается в telegram-канале политической организации.

Нападение на адвоката произошло утром 6 марта во дворе его дома на улице Энгельса. Предположительно два человек избили юриста, сломав ему руку и челюсть. Он находится в больнице.

Реготделение «Яблока» направило обращение начальнику ГУ МВД России по Челябинской области Михаилу Скокову с просьбой «уделить особое внимание при установлении всех обстоятельств и розыске причастных к этому лиц», а также принять необходимые меры по обеспечению безопасности Николая Кошмана, его семьи и сохранности его имущества до поимки причастных. «Считаем, что нападение было спланированным актом устрашения, безусловно, связанным с его профессиональной деятельность. В настоящее время он участвовал в ряде резонансных дел в суде: о лишении мандата депутата законодательного собрания Челябинской области, дело против администрации Еткульского района. Нападение на Николая Кошмана, по своей сути, является ничем иным, как посягательством на государственные основы, а также ярким свидетельством того, что в нашей области не созданы условия для свободного отправления правосудия»,– говорится в обращении.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску сообщили, что заявление о нападении на адвоката поступило в отдел полиции «Центральный», проводится проверка.

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