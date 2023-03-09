Исторический взлом

На днях Банк России сообщил, что вынес постановление о привлечении к административной ответственности МТС-банк по статье 14.29 КоАП РФ. Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю. Это уже седьмое подобное нарушение МТС-банка с начала текущего года, однако он не рекордсмен: 12 постановлений по тому же основанию получил за два с небольшим месяца 2023 года, например, Альфа-банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Нарушение статьи 14.29 КоАП РФ предусматривает наказание, но скорее условное: для должностных лиц — от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. К должностным лицам также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

В результате отдельные кредиторы просто пренебрегают возможным наказанием. Из анализа данных Банка России следует, что всего банки и МФО (последние в значительно меньшей степени) получили с начала года 45 таких постановлений от регулятора, годом ранее цифра была скромнее — 39 штук. Тогда бесспорным нарушителем был банк «ФК Открытие» (на тот момент принадлежал ЦБ; 17 постановлений). Впрочем, и сейчас он довольно часто идет против правил. Да и в целом нарушители в основном повторяются — «Открытие», Альфа-банк, Тинькофф-банк, МТС-банк, Райффайзенбанк и пара-тройка МФО.

Число постановлений по несанкционированному доступу к кредитным историям в 2021 и 2022 годах сопоставимы — около 150 за год. И это только то, что доходит в виде жалоб граждан до ЦБ и рассматривается регулятором.

С одной стороны, понять банки можно: платежеспособность населения падает, доходы нестабильны, закредитованность растет как снежный ком — и как тут не подстраховаться. С другой стороны — граждане, которые раньше больше попадались на якобы предодобренные предложения, стали умнее, и заставить их прийти в офис банка или встретиться с курьером ради сомнительного удовольствия получить отказ по кредиту становится сложнее.

Казалось бы, прогресс, создавший всплеск жалоб на несанкционированные запросы кредитных историй, а именно доступ граждан к ним через «Госуслуги», должен был бы и решить проблему. Ведь сейчас на портале «Госуслуги» заемщику достаточно дать кредитору согласие на доступ к кредитной истории онлайн, и проблема исчерпана.

Но некоторым кредиторам, видимо, проще или привычнее прогонять огромные массивы данных по базам БКИ, рассчитывая, что жалобы не дойдут до ЦБ, чем воспользоваться новыми легальными возможностями. И пока ЦБ не сделает наказание для рецидивистов невыносимым, ситуация, похоже, не изменится.