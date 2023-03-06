Экс-вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди вышел из СИЗО под домашний арест

Краснодарский краевой суд (ККС) изменил меру пресечения бывшему вице-мэру краевого центра Кириллу Мавриди, который обвиняется в получении крупных взяток от строительных компаний, судебный акт опубликован на сайте ККС. Господин Мавриди был арестован в декабре 2021 года и с тех пор находился под стражей, краевой суд счел, что необходимость в такой жесткой мере пресечения в отношении экс-чиновника отпала.

Как ранее писал «Ъ-Юг», все предшествующие ходатайства защиты о переводе Кирилла Мавриди под домашний арест отклонялись, суд соглашался с доводами следствия о том, что экс-чиновник пытался препятствовать производству по уголовному делу, уничтожая документы, склоняя свидетелей к даче ложных показаний, перерегистрируя имущество на третьих лиц. Однако сейчас ККС сослался на то, что следственные действия завершены, дело по существу слушает Первомайский суд Краснодара, поэтому господин Мавриди уже не может повлиять на сбор доказательств.

По версии следствия, господин Мавриди, работая в должности заместителя главы департамента строительства Краснодарского края, получал взятки в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. руб. от руководителей коммерческих организаций – подрядчиков по государственным контрактам. Взамен чиновник обещал беспрепятственное согласование актов выполненных работ. Всего Кириллу Мавриди вменяют пять эпизодов взяточничества в общей сложности на 1,6 млн руб.

Анна Перова, Краснодар