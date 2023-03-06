Незаконный оборот оружия в Белгородской области утроился на фоне спецоперации

МВД РФ раскрыло статистику о динамике преступности с оружием и взрывчаткой в приграничных регионах Черноземья в январе 2023 года в сравнении с первым месяцем 2022-го — данными до начала специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, в Белгородской области на фоне спецоперации на 216,7% выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В соседней Курской области этот показатель увеличился на 104,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За счет учета в статистике МВД регулярных обстрелов приграничных регионов ВСУ, в целом в Белгородской области число «преступлений с использованием оружия и взрывчатки» выросло в январе 2023 года в сравнении с аналогичным показателем 2022-го на 4100% — более чем в 50 раз. В Курской области эта же динамика несколько ниже — 1300% или в 23 раза.

В целом преступность в Белгородской области в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го увеличилась на 27%. За месяц было зафиксировано 1 489 преступлений, в том числе 606 тяжких и особо тяжких.

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Сергей Калашников

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