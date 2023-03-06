Трое жителей Кемерова подозреваются в создании 50 фирм-однодневок

Полиция Кемерова пресекла деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на создании фирм-однодневок. По информации правоохранителей, в неправомерном обороте средств подозреваются трое местных жителей, им грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в организованной группе один вел бухгалтерскую документацию, еще двое подыскивали людей для регистрации на них подставных фирм. Жертвами становились асоциальные и малообеспеченные граждане. За вознаграждение от 10 до 30 тыс. руб. им предлагали зарегистрировать на свое имя фирму, а после открыть в нескольких банках расчетные счета. Подозреваемые осуществляли через фирмы-однодневки неправомерный прием, выдачу и перевод денежных средств, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе следствия правоохранители выявили 50 зарегистрированных юридических лиц и 150 открытых на них банковских счетов. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников организованной группы.

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Сергей Балин