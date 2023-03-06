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Коммерсантъ FM
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Суд признал экс-адвоката Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских

Суд признал краснодарского юриста Михаила Беньяша (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), лишенного на три года статуса адвоката за посты в Telegram, виновным в нападении на полицейских. Ему назначили штраф в 30 тыс. руб.

Михаил Беньяш

Михаил Беньяш

Фото: Архив Михаила Беньяша

Михаил Беньяш

Фото: Архив Михаила Беньяша

По версии следствия, в 2018 году на акции против пенсионной реформы он якобы трижды ударил полицейского в лицо и укусил его за руку, что квалифицировали как нападение на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По этому делу суд уже штрафовал адвоката на 30 тыс. руб., но в 2021 году решение было отменено. Михаил Беньяш себя виновным не признал.

В октябре 2022 года Минюст признал Михаила Беньяша иностранным агентом. В феврале 2023-го совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил его статуса адвоката, поскольку Минюст обвинил его в нарушении профессиональной этики из-за семи постов в Telegram. Беньяш публиковал критические высказывания в адрес государственной власти, Минюста, а также руководства адвокатуры.

Михаил Беньяш начал заниматься адвокатской деятельностью в 2006 году. Он в том числе защищал гражданских активистов. Кроме того, Михаил Беньяш был адвокатом в разбирательстве сотрудников Росгвардии, отказавшихся участвовать в боевых действиях на Украине.

Анастасия Ларина

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