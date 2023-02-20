Адвоката лишили статуса за посты в Telegram

Совет Адвокатской палаты Краснодарского края прекратил статус адвоката Михаила Беньяша (внесен в реестр иностранных агентов). Ранее Минюст обвинил его в нарушении профессиональной этики из-за критических высказываний в адрес государственной власти, самого ведомства, а также руководства адвокатуры. Чиновники нашли в Telegram-канале адвоката семь оскорбительных, по их мнению, публикаций. Коллеги по палате согласились с претензиями к двум постам. Сам Михаил Беньяш объяснял, что в соцсетях он «шутит, утешает, дарит надежду и лечит людей от страха».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Михаила Беньяша Фото: Архив Михаила Беньяша

Известный краснодарский адвокат Михаил Беньяш получил дисциплинарное взыскание в виде прекращения статуса, он сможет вернуться к профессии только через три года. Совет Адвокатской палаты Краснодарского края (АПКК) вынес такое решение по итогам рассмотрения претензий регионального управления Минюста. Как пишет издание «Адвокатская улица», в декабре 2022 года ведомство пожаловалось палате на семь публикаций в Telegram-канале господина Беньяша.

По мнению чиновников, адвокат публиковал «негативные высказывания в адрес судебной системы», высказывал «суждения, содержащие негативный характер, о действиях Минюста России».

Кроме того, он допустил «ряд оценок, подрывающих авторитет и доверие к институту адвокатуры» и даже проводил «аналогии нацистского режима, а также Гитлера с президентом Российской Федерации». Все это нарушает профессиональный Кодекс этики, обязательный к соблюдению адвокатами, заявили в ведомстве.

В конце января претензии Минюста рассмотрела квалификационная комиссия палаты. Ее члены нашли нарушения в двух публикациях из семи. Первый пост был размещен 6 октября 2022 года как отклик на сообщение политолога Аббаса Галлямова (объявлен иностранным агентом). Тот упрекал российскую оппозицию за критику недостаточно протестующей адвокатуры.

Михаил Беньяш заявил, что господину Галлямову плохо известно о ситуации в российской адвокатуре, которая, по мнению защитника, переживает глубокий кризис. В качестве иллюстрации господин Беньяш сослался на «портреты Сталина в кабинетах» и назвал руководство адвокатских палат «сервильными конъюнктурщиками», неподотчетными профессиональному сообществу.

Второй пост был размещен 31 октября: Михаил Беньяш откликнулся на решение Минюста признать его иностранным агентом. Адвокат выразил несогласие, заявив, что не получал иностранного финансирования. «С Минюстом мы посудимся. Это вопрос уже ритуала. Не догнать, так согреться. Заодно потроллить», — написал адвокат, добавив еще несколько резких выражений в адрес чиновников.

Сам Михаил Беньяш утверждал, что эпатажная форма некоторых его сообщений не имеет целью кого-либо оскорбить, а является лишь выразительным речевым средством.

«Русская речь очень красива, ярка и колоритна. Если уметь пользоваться русской речью, то можно убеждать и вдохновлять людей. Именно это я и делаю. На работе я убеждаю судей в процессах не творить то злое, что мы так часто видим в судах. В свободное время я шучу, утешаю, дарю надежду и всей своей работой лечу людей от страха. Это нормально. Это адекватно. И это очень важно», — написал Михаил Беньяш в своем отзыве на представление Минюста.

Сегодня совет АПКК пришел к выводу, что в действиях Михаила Беньяша имеются нарушения Правил поведения адвокатов в сети Интернет, утвержденных в 2016 году Федеральной палатой адвокатов. Согласно документу, при общении в сети адвокат должен проявлять «свойственную профессии сдержанность», осторожность и корректность, вести себя уважительно и не допускать оскорбительное поведение.

Получить комментарий АПКК не удалось. В приемной президента палаты Светланы Васильевой сослались на то, что она занята. Михаил Беньяш сообщил «Ъ», что намерен оспаривать решение совета палаты.

Господин Беньяш известен своей деятельностью по защите гражданских активистов. В 2018 году его обвинили в нападении на полицейских, это произошло незадолго до митинга оппозиции в Краснодаре. Судебный процесс по этому делу еще не завершен.

Анна Перова, Краснодар