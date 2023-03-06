Мурашко: в России нет дефицита лекарств

В России периодически возникают сложности с логистикой или с изменением производства лекарств, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако, как он утверждает, их дефицита в стране нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В рамках международных непатентованных наименований дефицита нет»,— сказал министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по «РИА Новости»).

По оценкам DSM Group, в 2022 году предложение в аптеках в рознице сократилось почти на 10%, или около 2 тыс. позиций. По данным «Ъ», в этой году в России может возникнуть дефицит препарата «Купренил», который принимают пациенты с болезнью Вильсона—Коновалова. В РФ таковых может насчитываться несколько тысяч человек.

Подробности — в публикации «Ъ» «Прогнозная нехватка».