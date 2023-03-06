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Коммерсантъ FM
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МВД назвало фейком приказ о создании штурмовых батальонов

Пресс-служба МВД опровергла приказ о создании штурмовых батальонов при ведомстве. Ранее в социальных сетях появился документ, якобы подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым, о создании «добровольных ударно-штурмовых батальонов».

Фотографию приказа публиковали пользователи «Одноклассников». Документ подписан якобы на основании приказа №15 Верховного главнокомандующего от 2 марта. «Ъ» не нашел такого приказа в открытом доступе. В документе говорится, что руководителями «добровольных ударно-штурмовых батальонов» будут замминистры МВД по регионам.

В Telegram-канале «МВД Медиа» прикреплена фотография приказа и написано: «МВД России опровергает».

Минобороны России регулярно называет «штурмовыми отрядами» военных из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Законодательно ЧВК и наемничество в России запрещены.

Анастасия Ларина

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