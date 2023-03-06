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Коммерсантъ FM
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«Известия»: Минстрой рассмотрит отмену печатных платежек за ЖКУ

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев направил в Минстрой письмо с предлжением о постепенном переходе на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В РЭО считают, что ежемесячная рассылка печатных документов приводит к трате 50 тонн бумаги.

В письме РЭО, с которым ознакомились «Известия», говорится, что практика печати платежек также провоцирует избыточное использование природных ресурсов. Из-за подорожания бумаги в марте 2022 года расходы управляющих организаций на рассылку документов увеличились в несколько раз.

В РЭО считают, что печатные квитанции следует сохранить для пенсионеров ввиду их низкой технологической грамотности.

РЭО регулярно обращается в Минстрой с инициативами по минимизации отходов. В январе 2023 года стало известно, что РЭО предложил министерству запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию. Спустя два месяца о каких-либо шагах, предпринятых для реализации этой инициативы, не сообщалось.

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