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Коммерсантъ FM
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«Известия»: Минстрой может запретить выбрасывать отходы в канализацию

Российский экологический оператор (РЭО) обратится в Минстрой с инициативой, которая запретит выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо РЭО Минстрою.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил «Известиям», что отходы в канализации перекрывают путь сточным водам закупоривают трубопровод. По его словам, это приводит к дополнительным издержкам.

Утром 24 декабря в Воркуте обрушился трубопровод на станции очистки сточных вод. В качестве причины аварии власти назвали повреждение перекрытий проходного канала. Экологи из «Комитета спасения Печоры» просили местные власти ввести режим ЧС. По их данным, нечистоты из прорвавшегося трубопровода сливались в реку Воркуту, затем доходили до Печоры и далее — в Баренцево море. Режим ЧС введен не был. Мэр города Ярослав Шапошников 11 января заявил, что выброс сточных вод в водоемы не идет.

Анастасия Ларина

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