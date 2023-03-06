Размер значения не имеет

Работающие в ряде бюджетных секторов — в образовании, здравоохранении, сфере науки и культуры — практически не связывают удовлетворение от своей работы с уровнем зарплаты. Это следует из доклада, подготовленного в Высшей школе экономики,— в нем проанализирована динамика самооценок бюджетников и их зарплат за последние 20 лет. Из этого, в частности, следует, что государственные реформы оплаты труда этих секторов могут оказаться малоэффективными для решения проблемы дефицита работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Размер зарплаты практически не влияет на то, насколько бюджетники довольны своей работой. Это следует из доклада «Не хлебом единым: удовлетворенность работой бюджетников в сравнении с работниками частного сектора», который на семинаре Центра трудовых исследований Высшей школы экономики представила профессор факультета экономических наук Елена Котырло. В основе работы — данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) за 2002–2021 годы. Оценка удовлетворенности трудом и ее составляющих — удовлетворенности условиями труда, карьерным ростом и зарплатой — представлена в RLMS по пятибалльной шкале от «полностью удовлетворен» до «полностью не удовлетворен». Под бюджетниками в работе подразумеваются занятые в сферах науки и культуры, образования и здравоохранения в госучреждениях — занятые в органах госуправления, военно-промышленном комплексе и силовых ведомствах в выборку работы не входят. Всего в нее вошло 41,4% наблюдений (126 тыс. наблюдений, 25 тыс. человек, средний период наблюдений — пять лет). Таким образом, по замыслу работы ее результаты репрезентативны для нескольких миллионов занятых в РФ.

Как следует из результатов исследования, динамика удовлетворения бюджетников от работы не коррелирует с динамикой их зарплат. Так, например, их рост в нескольких периодах сопровождался снижением уровня удовлетворенности, например, в 2003–2008 годах. Наоборот, в кризисные 2009 и 2015 годы спад в зарплатах происходил параллельно росту удовлетворенности работой в целом и условиями контракта по сравнению с предыдущим годом. Это, как отмечает автор доклада, может объясняться возросшими опасениями потери работы. Также в 2018 году на фоне роста зарплат на 8,5% уровень удовлетворения бюджетников скорее демонстрировал стагнацию и снижение, чем рост.

Как отмечает автор работы, несмотря на межсекторный разрыв в зарплате в абсолютных значениях, динамика удовлетворенности свидетельствует и о том, что занятые в частном и бюджетном секторах удовлетворены работой в равной мере. Исключение составляют периоды 2009 и 2018 годов, когда у бюджетников удовлетворенность продвижением по карьерной лестнице была выше, чем у частников. В 2020 году бюджетники также были больше удовлетворены размером зарплаты. Таким образом, отмечается в докладе, разрыв в зарплатах между секторами лишь в отдельных показателях повторяет динамику делового цикла в РФ.

Отметим, что результаты этого исследования, в частности, говорят о неэффективности влияния госполитики повышения оплаты труда бюджетников на их субъективное самоощущение. За последние 20 лет, напомним, правительство предпринимало несколько попыток увеличить их зарплаты — с помощью унификации тарифной сетки в середине 2000-х годов, выполнения майских указов президента 2012 года и введения надбавок для отдельных отраслей, в частности для врачей первичного звена в регионах (подробнее см. “Ъ” от 16 января). Однако, как следует из доклада, обеспечить приток кадров в бюджетный сектор способны скорее нематериальные стимулы.

Анастасия Мануйлова