Соцфонд передаст выплаты врачам

Социальный фонд, который с этого года должен начислять дополнительные выплаты работникам российского здравоохранения, будет ежемесячно запрашивать средства на эти цели из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это следует из представленного вчера проекта приказа Минздрава. Выбор фонда оператором выплат обусловлен наличием у него опыта аналогичной работы с «ковидными» доплатами с 2020 года — и может стать шаблонным при возникновении необходимости доплат иным категориям населения без формирования долгосрочных обязательств бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Минздрав разработал форму заявки, с помощью которой Социальный фонд будет получать средства на дополнительные выплаты медицинским работникам российской системы здравоохранения — проект приказа опубликован вчера на портале regulation.gov.ru. Напомним, с этого года правительство будет доплачивать ряду категорий медицинских работников — об этом в декабре 2022 года сообщил Владимир Путин. В их числе врачи и медсестры, работающие в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. В зависимости от должности и места работы в 2023 году они смогут получать от 4,5 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб. ежемесячно. Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, хотя вопросы здравоохранения курирует Минздрав, производить выплаты будет подведомственный Минтруду Социальный фонд, в который с этого года объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Как следует из проекта приказа, Соцфонд будет ежемесячно подавать заявку в подведомственный Минздраву ФФОМС, с тем чтобы последний перевел средства, которые необходимо в этом месяце выплатить медработникам. Финансироваться новые выплаты, как указано в постановлении правительства №2568 от 31 декабря 2022 года, будут из федеральных трансфертов в ФОМС.

Как объясняет источник “Ъ” в Социальном фонде, выбор последнего в качестве оператора федеральных выплат обусловлен тем, что ставший частью этой организации ФСС уже имеет такой опыт. Так, в 2020 году ФСС было поручено организовать выплату «ковидных» доплат медицинским работникам, после того как выполнение этой работы регионами было раскритиковано врачебными профсоюзами (подробнее см. “Ъ” от 7 мая 2020 года). «Тогда ФСС смог продемонстрировать, что разработанная для него еще в 2014 году IT-система "Соцтех" подходит для этой цели и может обеспечить быстрые и адресные выплаты»,— отмечает собеседник “Ъ”. Нынешние выплаты, порученные Соцфонду, также будут осуществляться с ее помощью, как указано в постановлении правительства.

Отметим, что модель, которую правительство выбрало для решения проблемы низких зарплат медицинских работников — адресные выборочные выплаты,— в перспективе может быть распространена и на другие категории бюджетников. Так, еще в 2021 году Владимир Путин дал поручение правительству организовать сбор детальной статистики по зарплатам учителей, врачей и научных работников, а также проработать варианты реформ оплаты их труда. Однако пилотный проект, который позволил бы существенно изменить подходы к начислению их зарплат, хоть и был разработан Минтрудом и Минздравом, впоследствии так и не получил одобрения Минфина как слишком затратный (подробнее см. “Ъ” от 21 сентября 2021 года). В результате реализацию пилота отложили до 2025 года. Расходы на предложенные сейчас адресные врачебные выплаты — около 150 млрд руб. в год, отметим, будут стоить бюджету примерно впятеро дешевле. Как отмечает источник “Ъ” в социальном блоке, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов именно подход, при котором правительство берет на себя бремя новых соцрасходов в виде разовых или «специальных» выплат — врачам или, например, пенсионерам,— может оказаться наиболее жизнеспособным. «Это позволяет улучшать ситуацию точечно, не ввязываясь в долгосрочные обязательства, которые могут оказаться невыполнимыми»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова