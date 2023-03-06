Единороссы готовят мартовские тезисы

В рамках работы с избирателями на этой неделе «Единая Россия» рекомендовала своим депутатам Госдумы поздравлять с 8 Марта женщин, чьи мужья и сыновья участвуют в специальной военной операции, напоминая, что «Великая Отечественная война ярко показала, на что способны российские женщины». Кроме того, единороссам впервые раздали форму для отчета о реализации на местах партийной программы, но к нему у парламентариев возникло много вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рекомендации по темам для комментариев и работе в регионах депутаты Госдумы от «Единой России» получают перед каждой неделей, отведенной на работу с избирателями. Нынешняя «региональная неделя» у парламентариев продлится до 12 марта. Главная задача депутатов на эту «региональную неделю» — отчитаться перед людьми, пояснили “Ъ” в партии.

В розданных материалах (“Ъ” с ними ознакомился) единороссов по сложившейся с начала специальной военной операции традиции просят встречаться с семьями бойцов, помогать им в решении проблемных вопросов, а также публиковать в социальных сетях и региональных СМИ выступления в поддержку военнослужащих, решений президента и сообщать о представителях «Единой России», принявших решение участвовать в спецоперации в качестве добровольцев.

По случаю Международного женского дня партийцы намерены главным образом поздравлять жен и матерей, чьи мужья и сыновья сегодня защищают интересы страны на передовой, а также женщин, которые и сами лично участвуют в решении задач спецоперации. В рекомендациях приводятся, в частности, такие тезисы для праздничных выступлений: это «праздник, который в связи со стремлением стран "прогрессивного Запада" уйти от гендерной принадлежности в обществе и семье приобретает для россиян новое значение»; «Великая Отечественная война, когда на плечах женщин оказалось фактически все хозяйство огромной страны, ярко показала, на что способны российские женщины».

Кроме того, «Единая Россия» ждет от своих депутатов, что они будут рассказывать на «встречах с молодежью» и в соцсетях о старте процедуры предварительного голосования в партии, по итогам которого отбираются кандидаты на выборы разных уровней.

Также от единороссов постоянно требуют рассказывать гражданам о реализации «народной программы» партии и публиковать об этом посты в социальных сетях. Но на этот раз парламентариям раздали еще и «отчет депутата о ходе реализации народной программы», на основе которого рекомендуется информировать граждан о ее результатах. В этот документ, к примеру, требуется вписать данные о том, сколько в регионе депутата было построено в прошлом году детских садов и школ, спортивных и культурных объектов, какую помощь его субъект оказывает новым территориям и т. п.

Опрошенные “Ъ” депутаты от «Единой России» пока не начали заполнять этот отчет. По словам одного из них, помощникам депутатов регулярно приходят СМС о том, что надо, а чего не надо делать: «В этом году, например, просили не писать запросы в Минобороны по вопросам СВО, а также премьеру Михаилу Мишустину, но все время что-то надо постить в соцсетях». «Но я ориентируюсь на полномочия, указанные в законе о статусе депутатов»,— подчеркивает депутат. И он, и другие единороссы отмечают, что странно требовать от депутатов для отчета все эти данные, которые есть только у региональных властей.

Как поясняет помощник одного из депутатов, такие разнарядки вызывают сразу несколько вопросов. Во-первых, должен ли каждый избранник самостоятельно искать требуемые данные или это можно сделать кому-то одному из представителей той же территории? Во-вторых, если в форму отчета уже вписана федеральная цифра, то она взята из отчетов министерств и там уже есть разбивка по регионам — какой же смысл собирать все еще раз вручную? И в-третьих, далеко не факт, что депутат причастен к тем цифрам, которые ему надо указать в своем отчете, добавляет собеседник.

Депутаты как представители партии несут ответственность за реализацию программы перед избирателями, заявила “Ъ” заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. Поэтому они обязаны доносить до людей актуальную информацию о том, какие обязательства выполнены, какая работа сейчас ведется, а также получать обратную связь о том, довольны ли граждане результатами проделанной работы, подчеркнула она.

Мария Макутина