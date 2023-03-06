Госзакупкам назначили ортопедическую обувь

До конца 2023 года Московское протезно-ортопедическое предприятие, подведомственное Минтруду, будет единственным поставщиком сложной ортопедической обуви, абсорбирующего белья, подгузников и средств для больных со стомами. Как считают в ведомстве, такой подход позволит сдержать цены на отраслевом рынке при госзакупках. Напротив, получатели услуг — ассоциация «Опора» и объединение стомированных больных АСТОМ — заявили, что это приведет к росту стоимости и падению качества товаров, которыми обеспечивают инвалидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Правительство назначило Московское протезно-ортопедическое предприятие (ПрОП, находится в ведении Минтруда) единственным поставщиком сложной ортопедической обуви до конца 2023 года. Помимо этого, еще на год продлены полномочия ПрОП как единственного поставщика абсорбирующего белья, подгузников и моче- и калоприемников для обеспечения инвалидов по закупкам Федерального фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд). Соответствующее распоряжение правительства №402-р опубликовано 20 февраля.

Напомним, ПрОП стало единственным поставщиком этих средств в сентябре 2022 года — это стало возможно благодаря постановлению правительства №339 от 10 марта 2022 года, которое упростило внедрение этого механизма для всех отраслей госзакупок на фоне введенных против РФ санкций и невозможности прогнозировать рост цен на поставляемые товары (подробнее см. “Ъ” от 4 апреля 2022 года). Заказчик получил право обратиться к единственному поставщику, если не состоялся конкурс на закупку, либо выигравший исполнитель отказался от своих обязательств, либо цены у альтернативных поставщиков на рынке выше, чем у единого поставщика. Главное отличие закупки у единственного поставщика от стандартных госторгов в том, что цена в таком случае определяется самим заказчиком, а не на аукционе, где выигрывает предложивший минимальную стоимость контракта.

Как объяснили “Ъ” в Минтруде, в апреле 2022 года средняя цена на однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной была на 89% выше цены января. Кроме того, в первом полугодии 2022 года 78 поставщиков в 41 регионе отказались от обязательств по уже заключенным госконтрактам или потребовали изменить их условия. Только в июне—августе 2022 года не состоялись 163 закупки спецсредств, необходимых пациентам с нарушением функций выделения,— это 37% от объема, который планировали закупить в эти месяцы, указывает Минтруд. ПрОП смогло выполнить заказы вместо отказавшихся поставщиков, сам факт появления у Социального фонда возможности закупать у единственного поставщика «послужил фактором стабилизации цен на изделия». На этом фоне было решено продлить и расширить использование этого механизма в 2023 году, отметили в ведомстве. При этом Минтруд не планирует делать ПрОП монополистом: так, в 2022 году на единственного поставщика пришлось 28% от объема поставки кало- и мочеприемников и 0,6% поставки абсорбирующего белья. В 2023 году его доля, пояснили в министерстве, не сможет быть выше 70%, причем 15% от выполняемого заказа будет передано малому и среднему бизнесу. В абсолютных цифрах предельный объем поставок от ПрОП — 199,7 млн единиц абсорбирующего белья, 32,5 млн специальных средств при нарушении функций выделения (моче- и калоприемников) и 198,2 тыс. пар сложной ортопедической обуви. Почему другие изделия для стомированных пациентов (средства ухода за стомой, катетеры для нефростомы, калоприемники для втянутых стом) не вошли в перечни ПрОП и предоставляются Социальным фондом «в рамках стандартных процедур», в Минтруде не пояснили.

Как выяснил “Ъ”, получатели услуг — всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» и региональная общественная организация инвалидов стомированных больных АСТОМ (также выступают поставщиками ряда товаров для инвалидов на госзакупках) — критически относятся к решению о единственном поставщике. По словам председателя «Опоры» Елены Волоховой, количество жалоб на качество обеспечения ортопедической обувью Московским ПрОП в 2022 году «было высоким». По ее данным, «были существенно завышены цены, а в ряде регионов инвалиды получили изделия, не отвечающие условиям госконтрактов». Госпожа Волохова заявляет, что «под видом сложной ортопедической обуви» в ряде случаев «выпускалась обычная серийная, без учета индивидуальных особенностей каждого нуждающегося». В распоряжении “Ъ” также есть письмо-претензия, написанное 14 декабря 2022 года заказчиком — Оренбургским отделением ФСС (с 2023 года ФСС — часть Социального фонда) — Московскому ПрОП. Как указывает заказчик, по результатам проверки выяснилось, что поставленная обувь (33 пары) не соответствует госстандартам качества. Кроме того, ПрОП не исполнило условия контакта по изготовлению 877 пар обуви, информация о причинах в 168 из этих случаев на момент написания письма не поступала. Оренбургский ФСС просил ПрОП в сроки, установленные контрактом, уплатить штраф в размере более 1,8 млн руб. По данным руководителя АСТОМ Вячеслава Суханова, ситуация с обеспечением стомированных пациентов с появлением единственного поставщика ухудшилась, в ряде регионов товары не соответствовали техническим заданиям госконтракта, а цена при проведении конкурентных процедур оказывалась ниже цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком.

По просьбе общественных организаций первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков сделал запрос в Генпрокуратуру. В ответном письме указано, что в ходе проверок в ряде случаев выявлены нарушения при заключении и исполнении контрактов на поставки абсорбирующего белья, подгузников и спецсредств при нарушениях функций выделения; также установлены случаи несвоевременных поставки и оплаты товаров, неприменения к предприятию штрафных санкций. Всего по итогам надзорных мероприятий внесено 24 представления, инициировано возбуждение 13 дел об административных правонарушениях, организованы две процессуальные проверки. В то же время источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что «ни в одном из случаев прокуратура не потребовала расторгнуть контракт с единым поставщиком, а представления касались процедурных моментов или соблюдения внутренних сроков».

Директор Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков отмечает, что российские предприятия, производящие абсорбирующее белье, «полноценно функционируют, не имеют проблем с сырьем и могут выпускать полный объем продукции». По данным «АУРА-Тех», в год они производят 375 млн подгузников для взрослых, 1 млрд 100 млн подгузников для детей, около 500 млн впитывающих пеленок. Господин Бирюков отмечает, что эти объемы полностью закрывают потребности заказчика. Продукция для стомированных пациентов производится в России лишь частично, но, по словам Ивана Бирюкова, даже те товары, которые в стране не изготавливаются, сейчас не в дефиците. Ортопедическую обувь, считает господин Бирюков, также способны изготавливать малые и средние российские предприятия. Предприниматели, по его словам, относятся к решению о единственном поставщике «категорически негативно», опасаясь возникновения неконкурентного рынка и злоупотреблений чиновников на местах. Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает спорным решение о единственном поставщике: «Это дает более четкий контроль со стороны государства, в том числе за качеством и исполнением контрактов, но при этом идет снижение конкурентной среды. Если мера временная и единственный поставщик ориентирован на 20–30% рынка, это поспособствует росту качества продукции, которая выходит на конкурсы. Но определять единственного поставщика на весь рынок опасно: через два-три года в таком случае мы будем наблюдать снижение качества и эффективности госконтроля».

В Минтруде “Ъ” заявили, что число обращений в ведомство, связанных с обеспечением техсредствами реабилитации, за 11 месяцев 2022 года снизилось до 3,9 тыс. (по сравнению с 4,6 тыс. в 2021 году и 5,9 тыс. в 2019 году). В ведомстве подчеркнули, что единственный поставщик поставлял продукцию «различных производителей, не ограничиваясь каким-либо одним брендом».

Отметим, что в сентябре 2022 года глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявлял, что конкуренция на госзакупках падает и это может ухудшить исполнение контрактов (см. “Ъ” от 23 сентября 2022 года). По данным Минфина, объем контрактов с едиными поставщиками за восемь месяцев 2022 года вырос до 23% против 17% в 2021 году.

Наталья Костарнова, Анастасия Мануйлова