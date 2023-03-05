В центре Петербурга откроют музей истории Голландской церкви

С 2024 года в Санкт-Петербурге откроется музей, посвященный истории голландской реформатской церкви. Об этом рассказала заведующая отделом литературу по искусству и музыке «Невский ART» Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Ольга Довгарь.

Музей заработает на Невском проспекте, 20. В настоящее время на первом этаже здания, которое занимает культурное учреждение, ведутся ремонтные работы. В беседе с «Петербургским дневником» она отметила, что дизайн-проект для библиотечного отдела «Невский ART» разработали еще два года назад, его воплотят в жизнь после окончания ремонта.

Музей истории Голландской реформатской церкви, которая располагалась в этом здании в XIX веке, откроют в основном помещении — малой Ротонде. Для посетителей будут доступны зал, где будут проводить камерные мероприятия, включая небольшие выставки, конференции, творческие встречи и концерты.

«Мы также хотели бы обустроить на первом этаже зону для кофе-брейка. Многие гости приходят сразу на несколько мероприятий библиотеки, и, конечно, им нужен небольшой перерыв на кофе»,— отметила госпожа Довгарь.

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