Бывший генерал не нашел в себе корыстного мотива

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот наметился в уголовном деле уже отбывающего срок за мошенничество бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. В ближайшее время следствие может отказаться от обвинения экс-генерала в получении взятки, при этом он частично признал вину в незаконных действиях по завышению цен государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд своего ведомства. Ущерб следствие оценивает в сумму около 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Милейко отрицает какую-либо корысть в общении с поставщиком обмундирования для Росгвардии

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Милейко отрицает какую-либо корысть в общении с поставщиком обмундирования для Росгвардии

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, решение внести изменения в ход длящегося уже несколько лет расследования приняли сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, где некоторое время назад были объединены в одно производство более двух десятков уголовных дел. Напомним, что изначально в 2019–2020 годах Чертановским межрайонным отделом ГСУ СКР по Москве по материалам оперативников управления ФСБ по Росгвардии было возбуждено 18 дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ — особо крупное мошенничество, совершенное при исполнении государственного оборонного заказа на закупку вещевого имущества для нужд Росгвардии. Чуть позже к ним добавились еще несколько таких же дел. При этом единственным обвиняемым стал гендиректор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов, чье предприятие занималось разработкой и производством обмундирования и другого вещевого довольствия. Причем, как рассказывал “Ъ”, заказчиками ГК «Магеллан», в которую входит «Спецшвейснаб», выступали в том числе силовые структуры, например, ФСО и МЧС, а несколько лет назад постановлением правительства РФ предприятие Игоря Шальнова было утверждено единственным поставщиком Росгвардии.

Как посчитали контрразведчики и следователи, при поставках цена обмундирования была завышена и само оно было низкого качества. Игорь Шальнов был взят под стражу, однако через некоторое время освобожден из СИЗО под домашний арест, а потом и под подписку о невыезде.

Сам бизнесмен все обвинения в свой адрес категорически отрицал, а по поводу качества и обоснованности цены мундиров судился в арбитражных и гражданских судах с Росгвардией, налоговой службой, ФАС и пр. По словам его адвоката Павла Смирнова, «фактически нам удалось доказать свою правоту в ходе этих судебных процессов». Защитник напомнил, что цена обмундирования Росгвардией формировалась еще при утверждении гособоронзаказов, а поэтому впоследствии при заключении контрактов она не могла быть завышена. При этом количество и стоимость комплектов формы для росгвардейцев, отметил адвокат, неоднократно обсуждались на различных совещаниях в Росгвардии с участием высших должностных лиц, в частности, тогдашнего заместителя директора ведомства генерал-лейтенанта Сергея Милейко, курировавшего тыловые вопросы.

Как сообщал “Ъ”, господин Милейко некоторое время назад после служебной проверки лишился своей должности, а потом и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В нем речь шла о незаконном получении нежилого помещения в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, в котором супруга генерала устроила салон красоты. В итоге военный суд признал Сергея Милейко виновным, лишив его звания и приговорив к 6 годам колонии общего режима. Сам бывший генерал и его защита говорили об абсурдности приговора, настаивая, что помещение, о котором шла речь в уголовном деле, никогда не находилось в ведомственной собственности, было выкуплено у застройщика на законных основаниях, а на момент вынесения приговора и срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Однако приговор был оставлен в силе, и Сергей Милейко отправился отбывать наказание в ИК-5 в Кировской области. Там он начал готовить с защитниками очередную жалобу с требованием пересмотра своего приговора в Верховный суд, но перед новым годом был этапирован обратно в Москву — уже по делу о поставках обмундирования. Вскоре военные следователи предъявили Сергею Милейко и Игорю Шальнову обвинение в хищении 388 млн руб., а в отношении Сергея Милейко возбудили также уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — 10 млн руб. от того же Игоря Шальнова. Об этом эпизоде, по некоторым данным, год назад сообщил сам бизнесмен. Однако в явке с повинной, которая подразумевает освобождение от уголовной ответственности по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он рассказывал о передаче денег лишь бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову за согласование дополнительного финансирования поставок обмундирования. Деятельность полковника Копытова курировал генерал Милейко, однако показаний на последнего, по словам источников “Ъ”, никто не дал. По некоторым данным, оказавшийся в СИЗО Николай Копытов заявил следователям, что несколько раз передавал своему шефу некие конверты, но не знает, что в них находилось. А Игорь Шальнов якобы сообщил, что если и обсуждал с главным тыловиком Росгвардии передачу неких сумм, то речь шла не о незаконном вознаграждении, а о представительских расходах во время встреч и совещаний заказчиков и поставщиков товаров. В итоге, как говорят источники “Ъ”, дело о получении взятки Сергеем Милейко в ближайшее время, вероятно, будет прекращено, так же как уголовное преследование Игоря Шальнова как взяткодателя. Между тем расследование в отношении Николая Копытова планируется выделить в отдельное производство и в скором времени направить в суд.

Отметим, что в рамках «швейного» уголовного дела 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-генерала Милейко: как уже осужденный, он не мог находиться в Москве более двух месяцев без соответствующей санкции суда — в противном случае подлежал возврату в колонию для дальнейшего отбытия наказания. При обращении в суд следователь основывался только на материалах дела о вещевом довольствии, вину в котором Сергей Милейко, как оказалось, частично признал — это касалось неких действий экс-генерала «по завышению цен государственных контрактов». Свой корыстный интерес при этом господин Милейко отрицает. Вероятно, он надеется на переквалификацию обвинения с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), по которой при определенных условиях он может рассчитывать на более мягкое наказание.

Впрочем, как заявил “Ъ” адвокат Павел Смирнов, «за почти четыре года расследования доказательств мошенничества не представлено. ГК "Магеллан" добросовестно работала и поставляла обмундирование высокого качества». По его словам, только на «опытные войсковые испытания» в различные в/ч направлялось до 50 комплектов формы в каждую, а общая сумма затрат на испытания, говорит защитник, превысила 80 млн руб. Согласно данным адвоката, один комплект от «Магеллана» тогда стоил немногим больше 6 тыс. руб., тогда как, по некоторым данным, другие силовые структуры закупали у конкурентов ГК уступающую по качестве форму почти за 9 тыс. руб. Господин Смирнов также отметил, что качество формы, бронезащиты и аксессуаров было на днях продемонстрировано чиновникам, парламентариям и всем заинтересованным сторонам на недавней специализированной выставке, прошедшей на ВВЦ.

Сергей Сергеев