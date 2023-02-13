Генерала озолотили тельняшки

Как стало известно “Ъ”, в Москву из колонии этапировали экс-заместителя директора Росгвардии по тыловым вопросам 62-летнего Сергея Милейко. Бывшему генерал-лейтенанту, отбывающему шестилетний срок за мошенничество с недвижимостью, следствие планирует предъявить новое обвинение — в махинациях при закупке формы для гвардейцев, ущерб от которых превысил 388 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Милейко на презентации одежды для военнослужащих. 2017 год

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Милейко на презентации одежды для военнослужащих. 2017 год

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сергея Милейко этапировали в Москву из исправительной колонии (ИК) общего режима №5 в Кирово-Чепецке для бывших сотрудников правоохранительных органов и судей. В ней по приговору Реутовского гарнизонного военного суда 2021 года он отбывал шестилетний срок за мошенничество с недвижимостью, работая на швейном производстве, под которое была переоборудована бывшая дореволюционная спичечная фабрика, используемая в качестве ИК.

Оказавшись в столице, Сергей Милейко предстал перед 235-м гарнизонным военным судом, который по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР санкционировал его двухмесячный арест в качестве подозреваемого по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Из суда его отправили в СИЗО-4 «Медведь» для силовиков, а вскоре ему должны предъявить и официальное обвинение.

По данным “Ъ”, меру пресечения бывшему заместителю главкома избрали в рамках уголовного дела, возбужденного следователем по особо важным делам ГВСУ СКР на основании материалов сотрудников ГУЭБиПК МВД и управления ФСБ по Росгвардии в середине декабря прошлого года. В нем говорится, что предполагаемым участником махинаций помимо Сергея Милейко, до 2019 года курировавшего в Росгвадии вопросы тылового обеспечения, является один из учредителей и бывший гендиректор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов.

Отметим, что в соответствии с распоряжением правительства 29 ноября 2017 года это ООО было назначено единственным поставщиком вещевого имущества для нужд Росгвардии. Тогда же, полагает следствие, у предпринимателя Шальнова и генерал-лейтенанта Милейко «возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных Росгвардии на оплату государственного оборонного заказа (ГОЗ) вещевого имущества». Для его реализации, полагают в ГВСУ СКР, по поручению генерала Милейко сотрудники Росгвардии, не осведомленные о его «преступных намерениях», с декабря 2017 года по апрель 2018 года направили в десяток производственных компаний запросы предложений о цене тельняшек с чередующимися горизонтальными полосками крапового и белого цветов; камуфлированных фуражек расцветки «мох» и кепок расцветки «точка». В свою очередь, господин Шальнов «путем уговоров и обещаний привлечь в кооперацию ГОЗ» убедил руководителей других предприятий представить в Росгвардию коммерческие предложения на данную продукцию по завышенным ценам. А уже опираясь на них, представил свои предложения с также завышенной ценой. Генерал Милейко, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, считает следствие, поручил обеспечить заключение контрактов по ценам, предложенным «Спецшвейснабом», так как они якобы были среднерыночными.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, обоснованность стоимости поставок не проверялась вовсе.

В результате у ООО было закуплено 25 тыс. тельняшек за 9,7 млн руб., за которые, по версии следствия, переплатили почти в два раза — 4,7 млн. Цена 63 тыс. фуражек, за которые заплатили почти 25 млн руб., оказалась завышенной на 3,5 млн, а 28 тыс. кепок (контракт на 21,8 млн руб.) — на 8 млн. Это был первый эпизод в расследуемом сейчас деле о мошенничестве.

Затем, летом 2018 года, считает следствие, была провернута афера с мылом. Генерал Милейко, по версии ГВСУ СКР, поручил центрам материально-технического обеспечения Росгвардии в округах разместить заказы на закупку твердого туалетного мыла «Армейское» по цене 131 руб. за килограмм у ООО «Спецшвейснаб». При этом у гвардии исходных данных для определения стоимости контрактов не было, а применяемый обычно метод затратного определения ценообразования проверяющими был проигнорирован. В результате каждый из семи контрактов принес предполагаемым мошенникам более 300 тыс. руб. сверхприбыли.

После этого, с мая по декабрь 2018 года, по версии следствия, фигуранты организовали хищения при закупке на общую сумму 387 млн 648 тыс. руб. зимней и летней формы расцветки «мох», ремней, нарукавных знаков, перчаток и проч. Только поставленные гвардии ремни за счет указания в контрактах необоснованных, несвязанных с производством затрат принесли 4 млн руб., шевроны — 11 млн руб., а камуфляжи — более 77 млн руб.

В 2019 году «Спецшвейснаб» снова был назначен правительством единственным поставщиком вещевого имущества гвардейцев. Однако из-за вмешательства ФАС, которая признала недопустимость применения метода сравнимой цены при расчете контрактов между Росгвардией и ООО, предполагаемые мошенники разработали новый план хищений. Теперь в адрес заказчика стали отправляться расчетно-калькуляционные материалы, объясняющие стоимость формы, которая, как считает следствие, все равно была сильно завышенной. Так, контракт, заключенный в марте 2019 года на поставку зеленых и серо-синих полевых костюмов «мох» на общую сумму 572 млн руб., по данным следствия, принес фигурантам помимо легальной прибыли порядка 200 млн нелегальной.

Всего, считают в ГВСУ СКР, предполагаемые махинации были совершены на сумму 388 млн 558 тыс. руб.

По данным следствия, вырученные в результате афер деньги были перечислены господином Шальновым на счета подконтрольных фирм и частных лиц (последним — в виде премий за ударный труд), которые их обналичили и вернули главе «Спецшвейснаба». Он разделил их между членами преступной группы, в которую входил генерал Милейко.

В материалах нового дела говорится, что выпускник Харьковского высшего военного училища МВД СССР Сергей Милейко, впоследствии закончивший Военную академию тыла и транспорта, служил во внутренних войсках МВД, а затем Росгвардии с 1994 года. В 2017 году был назначен заместителем главкома Росгвардии, до возбуждения уголовного дела характеризовался только положительно, был отмечен государственными и ведомственными наградами. Из списков личного состава гвардии его исключили через два дня после отставки — в июле 2019 года.

Оперативно получить комментарии от представителей фигурантов нового расследования “Ъ” не удалось. Известно, что никто из них вину не признает, отрицая сам факт завышения цен и хищений. При этом господин Шальнов уже является обвиняемым по уголовному делу о махинациях с формой, которое, правда, находится в производстве следственных органов ГСУ СКР по Москве.

В свою очередь, экс-генерал Милейко, обжалуя шестилетний срок по первому делу, дошел до Верховного суда. Он полагает, что по этому обвинению истекли сроки давности, поэтому наказание он получил необоснованно. Не согласен с приговором и сообщник генерала Кирилл Прокудин. Только он уже находится дома, добившись через суд права на УДО.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев