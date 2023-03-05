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Коммерсантъ FM
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В Китае предложили ограничить рабочий день молодежи, чтобы повысить рождаемость

Китайские депутаты в рамках борьбы с сокращением населения страны предложили ограничить продолжительность рабочего дня для молодежи и запретить ей работать более восьми часов, пишет Financial Times. По мнению депутатов, таким образом у молодых людей будет больше времени, чтобы «влюбиться и воспроизвести потомство». Эти предложения вынесли на обсуждение ежегодных сессий Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Кроме того, предлагается ввести в детских садах уроки по половому воспитанию. Депутаты настаивали, что проводить уроки следует только с использованием китайских учебников, чтобы остановить «тревожное проникновение Запада».

В мае 2021 года власти Китая разрешили супружеским парам заводить троих детей для улучшения демографической ситуации в стране. Политику «одна семья — один ребенок» в Китае ввели в 1979-м. С 2016 года гражданам разрешили иметь двоих детей.

По данным Государственного статистического управления Китая, в 2022 году впервые за 60 лет население страны сократилось на 850 тыс. человек относительно предыдущего года. В течение 2021 года в стране родилось 9,56 млн детей и умерло 10,41 млн жителей.

Сессия ВСНП стартовала сегодня, 5 марта, и продлится до 13 марта. В ней принимают участие 2 977 делегатов. В рамках сессии законодатели рассмотрят доклад о выполнении плана социально-экономического развития Китая за прошедший период, а также определят ключевые направления развития страны и примут бюджет на 2023 год.

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