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Коммерсантъ FM
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Банки отходят от нулевых ставок

Как игроки рынка меняют условия по субсидируемой ипотеке

Банки снова увеличили минимальную ставку субсидируемой ипотеки от застройщиков — с 3% до 5%. Об этом сообщают участники рынка недвижимости. Это уже второй подобный шаг, в самом начале 2023 года ставка была поднята с околонулевых значений до 3% годовых. Как это повлияет на спрос? И можно ли сказать, что субсидируемая ипотека от застройщиков уходит в прошлое? Об этом — Андрей Загорский.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ипотека со ставкой всего в 0,1% или около того до последнего времени весьма широко использовалась крупными девелоперами в качестве инструмента поддержания приемлемо высокого уровня продаж. Плюсы у такой схемы есть, это, прежде всего, сравнительно небольшой ежемесячный платеж, который вроде бы позволяет заемщикам справиться со своими финансовыми обязательствами.

Но есть и минусы. Главный из них в том, что ставка занижается искусственно, и застройщику приходится компенсировать деньги банку, в результате чего стоимость квартиры оказывается серьезно завышенной. Именно это уже давно вызывает негативную реакцию Центробанка, который видит в такой практике опасность надувания пузыря на рынке недвижимости. Именно недовольство регулятора и его давление на кредитные организации, по всей видимости, и заставило многие из них начать отходить от «околонулевой» схемы.

Как ЦБ выводит ипотеку на чистый процент

Как ЦБ выводит ипотеку на чистый процент

Однако многие эксперты считают, что спрос на жилую недвижимость в результате сократится, поскольку доходы населения не растут. Согласен с этим и член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев: «Безусловно, субсидирование ставок ипотеки было таким фактором, который привлекал покупателей. Сейчас, к сожалению, их стало намного меньше, и не только из-за ипотеки, а из-за общей ситуации на рынке недвижимости и в экономике.

Соответственно, очевидно, что сужение возможностей застройщиков по субсидированию ипотеки сильно повлияет на спрос.

Фактически у них осталось только два механизма для повышения продаж — это предоставление скидок и повышение агентских комиссий для риэлторов. Потому что похоже, что история с субсидированными ставками почти подходит к концу».

При этом последствия отказа застройщиков и банков от «околонулевой» ипотеки распределятся по рынку недвижимости неравномерно. Один из сегментов, а именно сравнительно недорогой, пострадает особенно сильно, уверен Артем Цогоев: «Больнее всего это ударит по комфорт-классу, потому что в нем традиционно высока доля ипотечных покупателей. Так что застройщики массового жилья будут сталкиваться с проблемами».

Какова статистика выдачи жилищных кредитов

Какова статистика выдачи жилищных кредитов

Впрочем, нельзя исключать, что в конечном итоге такая ипотека от застройщика не исчезнет с рынка, а продолжит существовать в рамках какой-то другой схемы. Так считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов:

«Я не исключаю того, что строительное лобби, которое традиционно считается очень сильным, сможет как-то решить этот вопрос. Потому что действительно в последний период программы субсидируемой застройщиками ставки это действительно являлось определенным драйвером поддержания спроса. И, конечно, сейчас игроки рынка не очень-то счастливы.

Но позиция Центробанка понятна, потому что действительно эти программы очень сильно способствуют вероятному раздуванию пузыря.

А что будет дальше? Если регулятору будет позволено не оглядываться на строительное лобби, то, скорее всего, эти программы подойдут к концу. А вот если таковое не произойдет, то тогда, возможно, мы увидим какие-то варианты их реинкарнации».

В Минстрое ожидают, что по итогам текущего года в России будет введено в эксплуатацию не менее 50 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. В 2022 году было сдано почти 103 млн кв. м, из которых на многоквартирные дома пришлось 45,5 млн «квадратов».

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