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90 организаций приняли участие в «Дне поставщика» в Удмуртии

В Удмуртии прошел первый в этом году «День поставщика», сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По словам министра промышленности и торговли региона Виктора Лашкарева, в нем приняли участие свыше 90 организаций торговли и товаропроизводителей.

«В этом году расширение формата мероприятия позволило вывести "День поставщика" на новый уровень. Мы объединили в нем производителей Удмуртии, Пермского и Краснодарского краев, Московской и Смоленской областей. В ходе торгово-закупочной сессии между предприятиями розничной торговли и поставщиками представлены более 30 новинок продукции»,— рассказал министр.

По словам первого вице-премьера правительства Удмуртии Константина Сунцова, в частности предварительным договоренностям поставки вяленого мяса предприятия «Элита» могут начаться в «Домашний Гастроном», Удмуртпотребсоюз, Малопургинское и Селтинское райпо. Семь поставщиков заинтересовались программным обеспечением по управлению закупками.

В 2022 году «Дни поставщика» прошли с пятью федеральными торговыми сетями: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Лента». В них приняли участие свыше 100 компаний, которые представили более 350 наименований товаров. По итогам заключено четыре контракта на поставку молочной, хлебобулочной и безалкогольной продукции на сумму 17,5 млн руб. в год. На стадии согласования находятся 12 контрактов на поставку продукции и по расширению ассортимента.

Константин Сунцов отметил, что «Дни поставщика» помогают продвигать импортозамещающую продукцию от удмуртских производителей. В 2023 году пройдет как минимум три подобных мероприятия.

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