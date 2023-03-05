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Коммерсантъ FM
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Токийский марафон стартовал впервые с 2020 года

В центре Токио стартовал ежегодный спортивный марафон серии World Marathon Major. Он проводится впервые с 2020 года: марафон неоднократно переносился из-за коронавирусных ограничений.

О старте соревнований сообщается в официальном аккаунте марафона в Facebook (принадлежит запрещенной в России и экстремистской Meta). В мероприятии участвуют 38 тыс. человек.

Марафон имеет платиновый уровень международной федерации World Athletics. В 2010 году победителем соревнований стала россиянка Алевтина Биктимирова.

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