Токийский марафон стартовал впервые с 2020 года

В центре Токио стартовал ежегодный спортивный марафон серии World Marathon Major. Он проводится впервые с 2020 года: марафон неоднократно переносился из-за коронавирусных ограничений.

О старте соревнований сообщается в официальном аккаунте марафона в Facebook (принадлежит запрещенной в России и экстремистской Meta). В мероприятии участвуют 38 тыс. человек.

Марафон имеет платиновый уровень международной федерации World Athletics. В 2010 году победителем соревнований стала россиянка Алевтина Биктимирова.