Росфинмониторинг поднял планку

Переводы без открытия счета могут ограничить суммой 100 тыс. руб. Установить лимит для таких операций при упрощенной идентификации клиента предложил Росфинмониторинг. Ранее обсуждалась планка в 60 тыс. руб. Прошлым летом, как писал “Ъ”, ведомство подготовило соответствующую поправку в «антиотмывочный» закон и закон «О национальной платежной системе». Ограничение, как говорится на сайте службы, коснется транзакций в рублях и иностранной валюте. По задумке, это поможет бороться в том числе с банковским мошенничеством и финансированием терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но с лимитом в 100 тыс. руб. это вряд ли удастся, говорит бывший глава набсовета Московской биржи Олег Вьюгин. По его мнению, от введения ограничения в первую очередь пострадают россияне, уехавшие за границу: «Внутри России достаточно много способов перевести рубли от одного физического лица другому даже без открытия счета.

Что же касается переводов за границу, это чувствительный момент. Лимит в 60 тыс. руб. — совершенно драконовская вещь, 100 тыс. руб. — тоже. Я думаю, что 600 тыс. руб., тот самый порог, который сейчас отслеживает Росфинмониторинг, вполне противодействовал отмыванию. Если банковский перевод с открытием счета свыше 600 тыс. руб., то кредитная организация обязана уведомить об этом Росфинмониторинг.

Если речь идет о торговле наркотиками, например, то там сумма существенно больше. Надо просто на этом остановиться. У российских граждан, находящихся за рубежом, в России есть контрагенты, родственники, знакомые, которые нуждаются в деньгах. Это касается и мигрантов, и граждан, уехавших по разным мотивам, находящихся в странах ближнего зарубежья».

Летом в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) признали необходимым введение лимита на операции без открытия счета. Однако называли оптимальным порог в 600 тыс. руб. Так или иначе, большинства транзакций ограничения не коснутся. Сумма каждого перевода, как правило, не превышает 30-40 тыс. руб., говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева:

«Когда это анонимно, мы понимаем, что в текущей ситуации может что-то не то спонсироваться и так далее. Получатель перевода вызывает сомнение. Но когда вы приходите в банк, приносите наличные и переводите, какая проблема? Как минимум для органов всех видов есть паспортные данные.

Даже если ограничат, мы же знаем, как это преодолевается: вместо одного перевода в 600 тыс. руб. будет шесть по 100 тыс. руб.

Так же боролись с анонимными кошельками. Их было 10 — стало 100 у человека. Без открытия счета в основном проходят какие-то платежи трудовых мигрантов. У нас и внутренняя миграция большая. Например, таксисты из Рязани, Саратова, Воронежа приезжают в Санкт-Петербург и в Москву поработать, зачем им открывать счета? Извне — фрилансеры и самозанятые. Как правило, это все мелкие суммы».

При этом Центробанк прошлым летом увеличил лимит переводов за границу для физических лиц до $1 млн. Прежде максимальную разрешенную сумму планомерно поднимали с $5 тыс. — такой лимит установили в марте 2022-го.

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Елизавета Скобцова