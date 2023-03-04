Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росфинмониторинг поднял планку

Какой лимит на операции без открытия счета предлагает ввести служба

Переводы без открытия счета могут ограничить суммой 100 тыс. руб. Установить лимит для таких операций при упрощенной идентификации клиента предложил Росфинмониторинг. Ранее обсуждалась планка в 60 тыс. руб. Прошлым летом, как писал “Ъ”, ведомство подготовило соответствующую поправку в «антиотмывочный» закон и закон «О национальной платежной системе». Ограничение, как говорится на сайте службы, коснется транзакций в рублях и иностранной валюте. По задумке, это поможет бороться в том числе с банковским мошенничеством и финансированием терроризма.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но с лимитом в 100 тыс. руб. это вряд ли удастся, говорит бывший глава набсовета Московской биржи Олег Вьюгин. По его мнению, от введения ограничения в первую очередь пострадают россияне, уехавшие за границу: «Внутри России достаточно много способов перевести рубли от одного физического лица другому даже без открытия счета.

Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета

Что же касается переводов за границу, это чувствительный момент. Лимит в 60 тыс. руб. — совершенно драконовская вещь, 100 тыс. руб. — тоже. Я думаю, что 600 тыс. руб., тот самый порог, который сейчас отслеживает Росфинмониторинг, вполне противодействовал отмыванию. Если банковский перевод с открытием счета свыше 600 тыс. руб., то кредитная организация обязана уведомить об этом Росфинмониторинг.

Если речь идет о торговле наркотиками, например, то там сумма существенно больше. Надо просто на этом остановиться. У российских граждан, находящихся за рубежом, в России есть контрагенты, родственники, знакомые, которые нуждаются в деньгах. Это касается и мигрантов, и граждан, уехавших по разным мотивам, находящихся в странах ближнего зарубежья».

Какой порог переводов без комиссии устроит кредитные организации

Читать далее

Летом в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) признали необходимым введение лимита на операции без открытия счета. Однако называли оптимальным порог в 600 тыс. руб. Так или иначе, большинства транзакций ограничения не коснутся. Сумма каждого перевода, как правило, не превышает 30-40 тыс. руб., говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева:

«Когда это анонимно, мы понимаем, что в текущей ситуации может что-то не то спонсироваться и так далее. Получатель перевода вызывает сомнение. Но когда вы приходите в банк, приносите наличные и переводите, какая проблема? Как минимум для органов всех видов есть паспортные данные.

Даже если ограничат, мы же знаем, как это преодолевается: вместо одного перевода в 600 тыс. руб. будет шесть по 100 тыс. руб.

Так же боролись с анонимными кошельками. Их было 10 — стало 100 у человека. Без открытия счета в основном проходят какие-то платежи трудовых мигрантов. У нас и внутренняя миграция большая. Например, таксисты из Рязани, Саратова, Воронежа приезжают в Санкт-Петербург и в Москву поработать, зачем им открывать счета? Извне — фрилансеры и самозанятые. Как правило, это все мелкие суммы».

При этом Центробанк прошлым летом увеличил лимит переводов за границу для физических лиц до $1 млн. Прежде максимальную разрешенную сумму планомерно поднимали с $5 тыс. — такой лимит установили в марте 2022-го.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...