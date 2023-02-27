Банки взяли слово

Банки предложили снизить лимит бесплатных переводов самому себе. Они настаивают на планке в 300-600 тыс. руб. в месяц, выяснил РБК. При этом Центробанк считает приемлемой сумму в 1,4 млн руб. Этот вопрос обсуждается в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о переводах самому себе между счетами в разных банках, в том числе через СБП. Система позволяет перечислять бесплатно до 100 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Резкое повышение этого лимита угрожает крупным банкам, отмечает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Представьте, что вы условный большой банк с зарплатными программами. На то, чтобы получить деньги на свои счета, вы потратили какое-то количество средств.

Затем приходит другая кредитная организация, предлагает что-то клиенту, и вы этих денег лишаетесь. Усилия, потраченные на то, чтобы их заполучить, уходят в чистый убыток. Поэтому, конечно, это невыгодно банкам с развитой клиентской зарплатной базой».

Резкое повышение лимитов может привести к росту комиссий за другие банковские продукты и услуги, предупреждает Ассоциация банков России. И эти опасения справедливы, считает управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков:

«Те, кто настаивает на его повышении, апеллируют к тому, что любой вкладчик должен иметь возможность перевести деньги из одного банка в другой, не столкнувшись при этом с комиссией.

То есть его должно защитить государство, такая защита у нас для вкладчиков — 1,4 млн руб. Отсюда эта цифра и появилась. Банки, которые настаивают на снижении этого порога, имеют в виду потерю своих комиссионных доходов. При этом могут учитывать тот факт, что средний размер вклада не 1,4 млн руб., а, условно говоря, 300 тыс. руб.

И, если мы хотим защитить наибольшее число клиентов от комиссии при переводе денег в другой банк, достаточно действительно более низкого порога. Поскольку у нас вкладчики привыкли к тому, что с них взимают маленькую комиссию, большая часть услуг бесплатна, то введение каких-то дополнительных сборов для них вряд ли возможно. По большей части это коснется тех, кто кредитуется банками».

Некоторые банки предлагали оставить все как есть и закрепить нижний порог в 100 тыс. руб., сообщил РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Центробанке заявили, что продолжат обсуждение с участниками рынка на площадке думы.

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Иван Корякин