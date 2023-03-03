Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета

Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. руб., участники рынка называли цифру 600 тыс. руб.

«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте»,— говорится в сообщении ведомства. В п. 5.1 ст. 10 ФЗ «О национальной платежной системе» слова «60 тыс.» заменить словами «100 тыс.», говорится в соответствующем законопроекте.

Сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно, при отсутствии соответствующей информации необходимо будет вернуть денежные средства плательщику, следует из документа.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Денежные потоки становятся порожистыми».

Мария Федотова