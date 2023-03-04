Адвокат отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, просит Генпрокуратуру помочь выпустить девочку из приюта

Шестиклассницу Марию Москалеву из города Ефремова Тульской области не выпускают из приюта вопреки решению следователя. Об этом «Ъ» в субботу рассказал адвокат Владимир Билиенко, защищающий отца девочки Алексея Москалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дочь предпринимателя из Тульской области Алексея Москалева Мария с антивоенным рисунком

Фото: архив семьи Москалевых Дочь предпринимателя из Тульской области Алексея Москалева Мария с антивоенным рисунком

Фото: архив семьи Москалевых

«Алексей под домашним арестом. Согласно постановлению суда, контактировать с ним могут только адвокат, следователь и проживающие в квартире люди, то есть только Маша,— сообщил адвокат.— Мой доверитель без еды, я живу в Липецке, следователь ему еду не понесет, а Машу не выпускают, несмотря на постановление следователя и ее конституционное право жить с отцом. Даже если кто-то из соседей или друзей принесет ему еды, передаст через порог, это будет нарушение условий домашнего ареста, которые могут грозить возвращением в СИЗО».

Напомним, 53-летний предприниматель из Тульской области Алексей Москалев был задержан 1 марта по уголовному делу о дискредитации армии (ст.280.3 УК РФ). Как сообщал «Ъ», силовики обратили внимание на мужчину, после того как его дочь-шестиклассница нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок с флагами РФ и Украины. Алексея Москалева оштрафовали на 32 тыс. руб. за его пост в соцсетях, а затем возбудили уголовное дело, грозящее трехлетним тюремным сроком.

Отца-одиночку задержали для следственных действий, а его дочь поместили в приют. Это вызвало широкую общественную реакцию. 2 марта суд избрал Алексею меру пресечения в виде домашнего ареста, однако его дочь до сих пор не вернули домой.

«Я сегодня направил жалобы в Генеральную прокуратуру и на имя уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, детально описав все нарушения прав ребенка и ее отца,— сообщил "Ъ" Владимир Билиенко.— Он сидит в квартире один, на грани голода. А параллельно с его правами нарушаются и права ребенка, предусмотренные Семейным кодексом и Конституцией. Дети, напомню, имеют право проживать с родителями, а родители — участвовать в воспитании детей. Следователь уже вынес постановление об освобождении Маши из приюта, но представители комиссии по делам несовершеннолетних это постановление блокируют: якобы они предоставили в приют какую-то запретительную бумагу».

По данным СМИ Тульской области, местная комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Адвокат это обстоятельство не комментирует. Он поясняет, что, во-первых, не видел иска, а, во-вторых, до соответствующего решения суда Машу все равно должны вернуть домой к отцу.

Он указывает, что органы опеки в пятницу «обещали привезти Машу домой пообщаться с отцом», но до сих пор не сделали этого. Жалобы на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова и омбудсмена Татьяны Москальковой, по словам адвоката, сегодня, 4 марта, были направлены в двух экземплярах — в электронном и печатном виде.

О задержании Алексея Москалева — в публикации «Ъ» «Отцу нарисовался срок» .

Мария Старикова